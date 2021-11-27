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Боролася з тяжкою хворобою: померла заступниця міністра освіти Любомира Мандзій

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
27 листопада, 16:31
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У період з 25 березня 2020 року по 25 червня 2020 року Мандзій виконувала обов'язки міністра освіти і науки України
Після тяжкої хвороби померла педагог Любомира Мандзій
Після тяжкої хвороби померла педагог Любомира Мандзій / Фото: Колаж: Сьогодні

У віці 48 років померла заступниця міністра освіти та науки України та колишня директорка департаменту освіти та науки ЛОДА Любомира Мандзій.

Про це написав голова Львівської ОДА Максим Козицький на сторінці у Facebook.

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Причин смерті не повідомляють. Втім, згодом родина Любомири Мандзі повідомила у Facebook, що педагог півтора року боролася з важкою недугою.

"Дуже сумна звістка: відійшла від нас у кращий світ Любомира Мандзій, заступниця міністра освіти та науки, у минулому – в.о. міністра освіти та науки, а впродовж 2016-2019 років – керівниця профільного департаменту освіти Львівської ОДА" , – повідомив Максим Козицький.

Хто така Любомира Мандзій

  • Любомира Мандзі народилася 10 травня 1973 року в с. Опака Дрогобицького району Львівщини.
  • 1990 року вступила на географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила 1995 року за спеціальністю географ.
  • 1998—2001 років навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.
  • У 2001 році Любомира Мандзій стала асистентом кафедри політології філософського факультету Львівського національного університету імені І. Франка, у 2007 році — доцентом цієї кафедри, пропрацювавши до серпня 2016 року на цій посаді.
  • У 2003 році Мандзій захистила кандидатську дисертацію "Правляча політична еліта України: сутність та етапи становлення", отримавши науковий ступінь кандидата політичних наук. 2008 року їй було присуджено вчене звання доцента.
  • У липні 2016 року перемогла у конкурсі на посаду директора Департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації та обіймала цю посаду з серпня 2016 до вересня 2019 року.
  • У липні 2019 року стала переможницею у конкурсі на посаду начальника Управління Державної служби якості освіти у Львівській області, але працювала на цій посаді 2 дні (з 9 по 10 вересня 2019 року).
  • 11 вересня 2019 року її було призначено заступником міністра освіти та науки.
  • Мандзій тимчасово виконувала обов'язки міністра освіти і науки України з 25 березня по 25 червня 2020 року.

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