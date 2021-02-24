Русский
$ 27,9
33,88
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

Судитиметься з комунальниками: у Львові на жінку впала брила льоду (відео)

24 лютого, 17:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У постраждалої перелом ключиці і ноги

Брила льоду впала на 35-річну львів'янку. Звалилася з даху будинку, де живе постраждала, повідомляє кореспондент "Сьогодні" Таїсія Маковей.

Реклама

Дивом жінка залишилася жива. У неї перелом ключиці і ноги. Запевняє: дивилася вгору, тому що з даху капало, і не побачила ні бурульок, ні снігу, тому пішла без остраху.

"Чую хтось кричить, і я трошки пригинаюсь і все, я більше не пам'ятаю. Потім, коли вже прийшла до тями, то побачила дуже багато льоду, дуже товстий такий лід. Не знаю, як мені так пощастило, що голову пригнула", – розповідає потерпіла Тетяна Грачова.

Відео: Сьогодні

Каже, що буде судитися з комунальниками, оскільки через травму не скоро зможе повернутися до роботи. Працює тренером з фітнесу.

В тренді
У Херсоні організували "вакцина-тур" у Москву: подробиці скандалу

Раніше ми писали, що через брили льоду на лікарняне ліжко потрапила киянка. Вихід в магазин для жінки обернувся численними переломами та забоями.

Реклама

Також ми повідомляли, що до Києва прийшло довгоочікуване потепління, а разом з ним і проблеми у вигляді падаючих крижин і снігу з дахів на автомобілі. Постраждало багато машин.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Львів лід жінки дах

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У лікарні надходять кисневозалежні діти: лікар про ситуацію з ковідом на Прикарпатті
У лікарні надходять кисневозалежні діти: лікар про ситуацію з ковідом на ПрикарпаттіЗахід
Провину не визнає: проти дитячого стоматолога з Рівного відкрили ще кілька справ
Провину не визнає: проти дитячого стоматолога з Рівного відкрили ще кілька справЗахід
Била і заклеювала рот скотчем: у дитсадку Луцька вихователька знущалася з дітей
Била і заклеювала рот скотчем: у дитсадку Луцька вихователька знущалася з дітейУкраїна
На Волині чоловік за два місяці переніс інфаркт, інсульт, COVID-19 і кілька операцій
На Волині чоловік за два місяці переніс інфаркт, інсульт, COVID-19 і кілька операційУкраїна
Коронавірус на Прикарпатті: як виглядає мобільний госпіталь для хворих на COVID-19 (фото)
Коронавірус на Прикарпатті: як виглядає мобільний госпіталь для хворих на COVID-19 (фото)Україна
Двометрові снігові замети відрізали від цивілізації десятки сіл у Карпатах. Як виживають місцеві жителі?
Двометрові снігові замети відрізали від цивілізації десятки сіл у Карпатах. Як виживають місцеві жителі?Україна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти