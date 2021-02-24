Судитиметься з комунальниками: у Львові на жінку впала брила льоду (відео)

Брила льоду впала на 35-річну львів'янку. Звалилася з даху будинку, де живе постраждала, повідомляє кореспондент "Сьогодні" Таїсія Маковей.

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Дивом жінка залишилася жива. У неї перелом ключиці і ноги. Запевняє: дивилася вгору, тому що з даху капало, і не побачила ні бурульок, ні снігу, тому пішла без остраху.

"Чую хтось кричить, і я трошки пригинаюсь і все, я більше не пам'ятаю. Потім, коли вже прийшла до тями, то побачила дуже багато льоду, дуже товстий такий лід. Не знаю, як мені так пощастило, що голову пригнула", – розповідає потерпіла Тетяна Грачова.

Відео: Сьогодні

Каже, що буде судитися з комунальниками, оскільки через травму не скоро зможе повернутися до роботи. Працює тренером з фітнесу.

Раніше ми писали, що через брили льоду на лікарняне ліжко потрапила киянка. Вихід в магазин для жінки обернувся численними переломами та забоями.

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Також ми повідомляли, що до Києва прийшло довгоочікуване потепління, а разом з ним і проблеми у вигляді падаючих крижин і снігу з дахів на автомобілі. Постраждало багато машин.

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