Буковель на карантині: що відбувається на курорті зараз (відео)

Гірськолижний курорт "Буковель" на карантині. Там більше не працюють підйомники, а туристів змусили термінови виїхати з курорта. Навіть в'їзд на територію села Поляниця, де він розташований, віднині обмежений. Там правоохоронці встановили блокпости.

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Про курортне життя у карантинній зоні у сюжеті журналістки новин "Сьогодні" Наталі Фармус.

Надвечір п'ятниці у "Буковелі" серед численних туристів з'явилися люди у поліцейській формі. Що саме відбувається – відпочивальники зрозуміли не одразу.

"Приїхала поліція ввечері, закрили підйомники, плюс один підйомник працював, і, я так розумію, стояла охорона, не пускала, щоб його опечатали, але поліції було дуже багато", - розповідають очевидиці.

В’їзд на територію села Поляниця, де розташований відомий гірськолижний курорт, віднині обмежений. Там правоохоронці встановили блокпости. Безперешкодно пересуватися можуть лише місцеві мешканці та люди, які там працюють.

"З 10 березня працюють 10 мобільних груп на території курорту Буковель. Станом на сьогодні, відповідно, складено 51 адміністративний протокол. Це в тому числі 26 на операторів підйомників, інші – на підприємців, в тому числі на пункти прокату лижного обладнання", – розповів начальник ГУНП в Івано-Франківській області Володимир Голубош.

Відповідне рішення ухвалила Івано-Франківська облдержадміністрація напередодні. Попри спалах захворюваності на коронавірус у регіоні та запроваджений суворий карантин "Буковель" продовжував роботу.

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Закриття курорту напередодні вимагали й місцеві підприємці, яким заборонили працювати під час локдауну. Люди обурені, що великий бізнес карантинних вимог не дотримується.

"Це будуть хвилювання в суспільстві,тому що до одних є одні правила а до других – другі. І ці хвилювання призводять до того, що уже плануються нові мітинги... Вони кажуть – от ви забороняєте, а інші працюють, то де та соціальна справедливість?" - пояснює Андрій Бойчук, голова Івано-Франківської ОДА.

У Буковелі зараз незвично порожньо як для цієї пори. Вранці тут зібралися натовпи обурених туристів. Чимало з них були змушені повернутися додому, адже попри те, що готелі працюють, залишатися відпочивальники не вбачали сенсу.

"Ну, добре, хлопці. Ви – влада, кажете: "Ми закриваємо всі готелі, ми закриваємо всі курорти, і це буде через неділю. Все. Нема питань, ми всі розуміємо. Але якщо ми їдемо сюди, ми приїжджаємо, а нам кажуть, вибачте, все вже закрито – це не дуже добре", – переконаний один з туристів.

Ще один турист важає, що на курорті необхідних карантинних обмежеть дотримувалися, а якщо й траплялися порушення, то з боку самих лижників.

"Є позначки, якої дистанції слід дотримуватися на самих проходах, половина проходів були закриті, станції були перемотані лєнточкою. Що люди десь, скажем так, нехтували своєю особистою безпекою, це вже інше питання", - ділиться ще один відпочивальник.

Представники курорту й самі обурені, офіційну позицію курорту обіцяють оприлюднити невдовзі. Єдине, у чому запевнили: гроші туристів не пропадуть. Їх не повернуть, проте обіцяють покласти на депозит до покращення ситуації.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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