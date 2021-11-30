Що буде з блогерами? Поліція відреагувала на БДСМ-вечірку в День пам'яті жертв Голодомору

Правоохоронці встановили організатора вечірки – 29-річного блогера Олександра Заліско

Ведучим на "святі" Олександр Заліско (на фото ліворуч) мав Володимир Остапчук (на фото праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція відреагувала на скандальну вечірку у Львові в День пам'яті жертв Голодомору. Її організував 29-річний блогер-мільйонник Олександр Заліско, запросивши туди багатьох інших відомих блогерів.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

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"Правоохоронці встановили організатора вечірки, це – 29-річний мешканецьЧернівецької області. За порушення карантинних обмежень складено протокол", – повідомили у поліції.

Протокол склали за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину щодо людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тепер Заліско загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

Що відомо про вечірку

27 листопада Олександр Залісько гучно відсвяткував свій день народження у Будинку вчителя у Львові – з еротичними танцями, акробатами та діджеями. Вів захід відомий ведучий Володимир Остапчук.

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Після того, як блогер почав публікувати відео з вечірки у своїх соцмережах, на нього навалилася хвиля критики. Львівській громадськості не сподобалося, що захід відбувався в офіційний день скорботи, також один із гостей подарував Заліско квиток на шоу російського стендап-коміка Павла Волі у Німеччині.

На що Заліско відповів, що "не вибирав день, коли йому народжуватись" і що він святкуватиме свій день народження "як захоче". Після цього він продовжив викладати відео зі свята у своїх сторіс.

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Будинок вчених, у якому пройшли святкування, закрили

Комісія ТЕБ і НС провела спеціальне засідання, під час якого прийняла рішення призупинити господарську дільність Будинку вчених Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Офіційною причиною назвали – порушення карантинних вимог.

Львів'яни поскаржились, що "заходи розпусти" дозволили проводити у Будинку вчених – культурній спадщині Львова. Вони звинувачують керівництво в тому, що вони здали це приміщення в оренду.

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