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Суд скасував перемогу Вірастюка на довиборах в Раду на Прикарпатті

2 травня, 07:39

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На скандальному 87-му окрузі в Івано-Франківській області переможцем раніше оголосили Василя Вірастюка від "Слуг народу", однак вчора результати виборів скасували

Велика палата Верховного суду увечері 1 травня визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

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Про це повідомив аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев на своїй сторінці в Facebook.

"Поки немає доступу до рішення суду для його повного аналізу, але політичні і правові наслідки вже інтригують", – написав Клюжев.

Як зазначається на сайті ОПОРИ, таке рішення мотивовано серед іншого тим, що під час встановлення результатів голосування в окрузі 87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень, що були допущені та на які посилались учасники виборчого процесу.

Таким чином Велика палата частково задовольнила апеляційну скаргу суперника Вірастюка Олександра Шевченка на рішення ВС від 28 квітня.

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Шевченко не погодився з протоколом ЦВК про результати виборів в окрузі та оскаржив цей протокол та дії ЦВК щодо встановлення результатів до ВС. Додатково в позові просив зобов’язати ЦВК продовжити встановлювати результати та відправити ОВК 87-го округу на уточнення протоколу. 28 квітня ВС Шевченку відмовив повністю.

Нагадаємо, 4 квітня ЦВК повідомила, що в 87-му окрузі переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. Згідно з оприлюдненими результатами, він випередив свого найближчого конкурента, кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченка, всього на 749 голосів.

Пізніше стало відомо, що Івано-Франківський окружний суд визнав незаконним рішення про перерахунок голосів на двох дільницях 87-го округу.

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