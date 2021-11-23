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Депутат протаранив два поліцейських авто та поранив чотирьох патрульних під Львовом

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
23 листопада, 21:23
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Депутата-втікача поліцейські переслідували майже 50 кілометрів і наздогнали у селі Стоянці
Водителя, нарушающего правила дорожного движения, полицейские заметили на трассе, но на требование он не остановился

У Львівській області водій пошкодив два поліцейських автомобілі, внаслідок чого четверо патрульних отримали тілесні ушкодження. Зловмисником виявився місцевий депутат.

Кореспондентка "Сьогодні" Оксана Лабойко розкаже, чи відповість депутат-гонщик за свій вчинок.

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Подробиці історії

Водія, який порушує правила дорожнього руху, поліцейські помітили на трасі. Але на вимогу він не зупинився. Навпаки, натиснув на газ. Наздоганяти кинулися три екіпажі поліції.

"Під час переслідування особа збільшувала швидкість, потім пригальмовував раптово. Здавав раптово з великою швидкістю назад, таким чином пошкоджував службові автомобілі. Це було неодноразово. Поліцейські отримали легкі тілесні ушкодження", – розповіла старша слідча Яворівського районного відділення поліції Катерина Корабель

У погоні постраждали четверо правоохоронців.

Депутат-гонщик

Втікачем виявився 35-річний депутат Мостиської міської ради. Депутата-втікача поліцейські переслідували майже 50 кілометрів і наздогнали у селі Стоянці. Зупинився він лише після того, як йому прострелили колеса.

Водій відмовився пройти освідчення на алкоголь. Поліцейським заявив, що йому погано і викликав собі швидку. Як стало відомо новинам "Сьогодні", депутата ушпиталили у Львівську лікарню швидкої допомоги.

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Ми відправили запит у медзаклад, але там наразі не відповіли. Сам депутат Роман Хомік стверджує, що від поліції не тікав, але зустрітися із нами не захотів.

"Та ні, я не хочу спілкуватися поки що", – сказав Хомік.

Роман Хомік разом із тестем є депутатами Мостиської міської ради. Місцеві кажуть, що Хомік неконфліктний, сесій не пропускав. А тим, що сталося – шоковані.

"Я його ніколи не бачила, щоб він був стривожений, злий, чи неадекватний, як зараз говорять. Ну дочекаємося розслідуваня, а тоді вже будемо обговорювати", – сказала меркиня Мостиська Мирослава Мельц.

Позитивно відгукуються про депутата і у селі Стоянці, де він має фермерське господарство. Тут, власне, Романа і наздогнала поліція. Але селяни твердять – не бачили, як це сталося.

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"Я не бачив. Він плохого нічого не зробив. Ні, він дорогу зробив, сюди, на цвинтар", – сказав житель Стоянців Роман Солтис.

Яке покарання

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.

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