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Тримали в заручниках і вимагали 2 млн євро викупу. У Львові викрали доньку бізнесмена

Олександра Стасишин Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
19 жовтня, 00:00
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Повідомлення з погрозами від викрадачів отримали батько та мати дівчини

Два мільйони євро за доньку. У Львові четверо зловмисників викрали студентку і вимагали у батька бізнесмена величезний викуп. Чи зібрав необхідну суму і ким виявилися зухвалі викрадачі — знає кореспондентка "Сьогодні" Олександра Стасишин.

На телефон Юрія Лящука надійшло повідомлення, яке шокувало чоловіка.

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"У тебе є час до другої години ночі. Переказати гроші за викуп — 2 мільйони євро. Якщо не буде грошей на рахунку, тоді не побачиш в живих свою доньку. Твій час пішов", — отримав повідомлення батько викраденої.

Повідомлення на телефон Юрія надійшло о 14-ій годині. Що це чийсь невдалий жарт — навіть не думав. А розмірковував, як правильно вчинити. За кілька годин схоже смс отримала його дружина.

"Друга погроза прийшла жінці на телефон пів сьомого, вже з відео. Я зрозумів, що це люди неадекватні, не вміють ні писати, ні керувати. Технічно неможливо було це зробити, таку суму зібрати та перерахувати було нереально", — розповів Юрій Лящук.

19-річну Анжелу найняла для фотосесії з собакою 17-річна дівчина. Знімати мали у квартирі поруч з вокзалом. Та тільки-но фотографиня переступила поріг — опинилась у полоні.

Квартиру, де усе відбувалося, викрадачі орендували подобово — за 600 гривень. Сусіди навіть не здогадувалися, що в ній було.

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Вісім годин майже до півночі Анжелу утримували у заручницях. Батько звернувся до поліції, щойно отримав повідомлення. По гарячих слідах упіймали викрадачів. Кажуть, операція була добре спланованою, а ватажок навіть мав плани, куди витратить отримані гроші. У списку — авто та квартира.

"Продумали повний план своїх злочинних дій. Вони проаналізували надуманий дохід сім'ї потерпілої, і продумали, що така сума буде ними, можливо, здобута у своєму злочинному намірі", — каже т. в. о начальника Львівського районного управління поліції Богдан Собко.

Анжела як страшний сон згадує той день.

"Цих людей я не знаю. Вони написали в Instagram, що хочуть зйомку. Я погодилася. Троє невідомих хлопців були у балаклавах, забрали у мене телефон та сказали чекати. Я просто хотіла піти", — розповіла потерпіла.

Зловмисників четверо. За викрадення людини їм світить сім років тюрми. Серед затриманих — неповнолітня, 17-річна дівчина. На суді вона плакала. Затримані теж були занепокоєні. Їм уже обрали запобіжний захід.

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"Трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави, а неповнолітній підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", — зазначив прокурор відділу захисту людей та протидії насильства Львівської обласної прокуратури Назар Яворівський.

Анжела досі у шоковому стані. Кілька тижнів відвідуватиме психолога. Батько запевняє, що після інциденту перегляне її хобі.

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