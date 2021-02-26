Дистанційка і КПП на в'їздах: яка ситуація у червоній Івано-Франківської області

З сьогоднішнього дня на Прикарпатті діє жорсткий карантин. З півночі припинили міжобласне автобусне сполучення. На в'їздах і виїздах з області працюють контрольно-пропускні пункти
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
Міський громадський транспорт в Івано-Франківську працюватиме, але в режимі спецперевезень, як це було під час першого локдауну навесні минулого року.
Дитячі садки закрили, школярів перевели на дистанційне навчання. На в'їздах і виїздах з області працюють контрольно-пропускні пункти. Всім, хто приїжджає, вимірюють температуру і запитують про самопочуття.
"Укрзалізниця" також припинила продаж квитків в Івано-Франківськ. Утім, посадку і висадку там здійснюють за умови, що квитки куплені заздалегідь.
Нагадаємо, в Україні почав діяти адаптивний карантин з поділом країни на зони у відповідністю з рівнем епідеміологічної небезпеки. Детальніше про всі заборони і обмеження читайте в матеріалі "Сьогодні".
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