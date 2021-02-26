Русский
$ 27,93
34,15
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

Дистанційка і КПП на в'їздах: яка ситуація у червоній Івано-Франківської області

26 лютого, 18:25

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Міський транспорт буде працювати в режимі спецперевезень

З сьогоднішнього дня на Прикарпатті діє жорсткий карантин. З півночі припинили міжобласне автобусне сполучення. На в'їздах і виїздах з області працюють контрольно-пропускні пункти

Реклама

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Міський громадський транспорт в Івано-Франківську працюватиме, але в режимі спецперевезень, як це було під час першого локдауну навесні минулого року.

Відео: Сьогодні

Дитячі садки закрили, школярів перевели на дистанційне навчання. На в'їздах і виїздах з області працюють контрольно-пропускні пункти. Всім, хто приїжджає, вимірюють температуру і запитують про самопочуття.

В тренді
Арестович про ситуацію під Горлівкою: ЗСУ повністю рознесли позицію бойовиків

"Укрзалізниця" також припинила продаж квитків в Івано-Франківськ. Утім, посадку і висадку там здійснюють за умови, що квитки куплені заздалегідь.

Реклама

Нагадаємо, в Україні почав діяти адаптивний карантин з поділом країни на зони у відповідністю з рівнем епідеміологічної небезпеки. Детальніше про всі заборони і обмеження читайте в матеріалі "Сьогодні".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Укрзалізниця Прикарпаття КПП червона зона адаптивний карантин

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У лікарні надходять кисневозалежні діти: лікар про ситуацію з ковідом на Прикарпатті
У лікарні надходять кисневозалежні діти: лікар про ситуацію з ковідом на ПрикарпаттіЗахід
Провину не визнає: проти дитячого стоматолога з Рівного відкрили ще кілька справ
Провину не визнає: проти дитячого стоматолога з Рівного відкрили ще кілька справЗахід
Била і заклеювала рот скотчем: у дитсадку Луцька вихователька знущалася з дітей
Била і заклеювала рот скотчем: у дитсадку Луцька вихователька знущалася з дітейУкраїна
На Волині чоловік за два місяці переніс інфаркт, інсульт, COVID-19 і кілька операцій
На Волині чоловік за два місяці переніс інфаркт, інсульт, COVID-19 і кілька операційУкраїна
Коронавірус на Прикарпатті: як виглядає мобільний госпіталь для хворих на COVID-19 (фото)
Коронавірус на Прикарпатті: як виглядає мобільний госпіталь для хворих на COVID-19 (фото)Україна
В Україні стартувала вакцинація: всі подробиці, фото, відео
В Україні стартувала вакцинація: всі подробиці, фото, відеоУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти