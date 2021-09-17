Для "Малого Карпатського кола" відремонтують 170 км доріг і ще 20 км збудують

Ділянку відновлять в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво"

Наразі в межах Львівщини тривають роботи на дорогах Бориня – Боберка. Фото: Львівська ОДА

Проєкт реалізації Малого Карпатського кола передбачає ремонт і будівництво близько 200 км доріг у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях.

Про поточний стан проєкту під час Міжнародного економічного форуму у Львові розповів заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

"Мале Карпатське коло дасть можливість з’єднати найкоротшими шляхами найголовніші туристичні центри трьох областей – наші Славське, Рожанку, Сколе та Плай, а також Пилипець, Ізки, Синевир та Міжгір’я на Закарпатті та Вигоду, Вишків і Буковель на Івано-Франківщині. А це 170 км відремонтованих і 20 км нових доріг", – повідомив чиновник.

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Він підкреслив, що проєкт, який реалізують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", пожвавить розвиток гірського регіону, сприятиме створенню нових робочих місць та залученню туристів.

700 млн гривень на ремонт державних і місцевих доріг

Наразі в межах Львівщини тривають роботи на дорогах Бориня – Боберка, на що додатково піде 130 млн гривень субвенції з держбюджету. Також дорожники відновлюють шляхи навколо курорту Славське – до Хащовані та Вигоди.

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Наступного року планують вести ремонти на маршрутах Хітар – Тухля, Бориня – Мохнате. Для цього місцевій владі знадобиться допомога держбюджету. Як пояснив Бучко, на цей рік бюджет Львівської області передбачає 700 млн гривень на ремонт державних і місцевих доріг.

Нагадаємо, одночасно зі створенням Малого Карпатського кола, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за 2021-2022 рр. відремонтують 600 км прикордонних доріг, що зробить курорти і туристичні центри регіону доступними для іноземних туристів.