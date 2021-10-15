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До +15 і сухо: синоптики оновили прогноз погоди у Львові

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
15 жовтня, 07:00
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В Укргідрометцентрі розповіли, якої погоди очікувати 15 жовтня у Львові – карта
Погода порадує українців
Погода порадує українців / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львівській області в п'ятницю, 15 жовтня, погода буде сухою і відносно теплою – температура підніметься до 15 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За даними синоптиків, у п'ятницю найтепліше буде у Львові – 13-15 градусів, в інших районах 12-14 градусів. Опадів не очікується. Вітер сьогодні буде південно-західний, швидкість 5-10 м/с.

Погода у Львові 15 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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