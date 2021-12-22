До -21 та півметра снігу: у Карпатах вдарили сильні морози (фото)

На горі Поп Іван хмарна погода, але з проясненнями

На високогір'ї західний вітер / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 22 грудня, у Карпатах сильні морози.Також за останні два дні на високогір'ях випало понад 50 см свіжого снігу.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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Температура повітря на горі Піп Іван опустилася до -21 градуса. Вітер західний, північно-західний 14 м/сек, а також хмарна погода, але з проясненнями.

За останні два дні у Карпатах випало понад 50 см свіжого снігу. Місцями є передуви вище за метр.

Мороз у Карпатах. Фото: Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост

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Мороз у Карпатах. Фото: Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост

У Карпатах для туристів відкрили пункти обігріву

Рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву на чотирьох карпатських перевалах. Люди можуть зігрітися та відпочити у теплих наметах.

Де розгорнуто пункти обігріву?

На перевалах:

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Яблуницькому

Буковецькому

Кривопільському

Вишківському

Люди можуть зігрітися та відпочити у теплих наметах, випити гарячого чаю, підзарядити мобільні телефони.

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