Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Зоря - ЦСКА: онлайн Зоря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Долікувала до коми: у Луцьку мама самостійно лікувала доньку після отруєння каштанами, дівчинка померла

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
4 листопада, 18:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дівчинці було 8 років. Вона померла у лікарні
Дівчинка їла каштани / Колаж "Сьогодні"
Дівчинка їла каштани / Колаж "Сьогодні"

У Луцьку померла 8-річна дівчинка, яка, за словами матері, захворіла після того, як наїлася каштанів,куплені в магазині. Як з'ясувалося, кілька днів мама лікувала доньку самотужки.

Про це пише ТСН.

Реклама

Дівчинка потрапила до лікарні у тяжкому стані

Восьмирічну Улянку до лікарні доставили, коли їй було зовсім погано. Просто у приймальному відділенні дівчинка знепритомніла.

"Вона до нас потрапила у вкрай тяжкому стані із зупинкою дихання, з переведенням відразу на штучну вентиляцію легень та кормів", – розповідає в.о. завідувача відділення анестезіології Надія Катман.

Медики тиждень боролися за життя дитини. Однак вона, так і не прийшовши до тями, померла в реанімації.

Реклама

Чому дитину не вдалося врятувати?

За словами лікаря, проблема в тому, що дівчинка тривалий час перебувала на лікуванні будинку із мамою.

Жінка чотири дні лікувала дочку сама. Як розповіла вона поліції – доньці давала багато пити, бо вже нічого їсти не могла. І повідомила, чим саме дитина могла отруїтися.

"Розповіла, що купувала напередодні в одному із супермаркетів їстівні каштани, готувала їх 30 хвилин, спочатку спробувала сама, потім дала дитині, дитині вони сподобалися", – зазначають у поліції.

Реклама

Скільки каштанів з'їла дитина і чи могли вони призвести до таких наслідків – буде відомо після експертизи. У супермаркеті, де, мабуть, жінка їх купувала, кажуть, мають усі документи та дозволи на продаж.

"Є постійні гості, які приходять за цією позицією – звернень жодних не отримували", – запевняє заступник керівника магазину Анастасія Герасимчук.

Подробиці

Мама виховувала дівчинку сама. Коментувати ситуацію вона відмовляється.

Сусіди про жінку кажуть, що вона нелюдима і майже ні з ким не спілкувалася. А ось про дівчинку дбала.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 листопада 1991. Верховна Рада України ухвалила Закони України «Про національну гвардію України», «Про державний кордон», «Про прикордонні війська».

Зануритись у той день
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

154 659

захворіло за тиждень в Україні

+3%

Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Вакцинація
Станом на 3 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 682 891
Люди, які отримали мінімум одну дозу
10 895 718
Всього введених доз 18 578 609
Детальніше
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
18,97
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.24

Російський рубль (₽)

0.3646

Євро (€)

30.36

Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивись карту супер-компаній
Якою буде погода у листопаді
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Комаровський в темі
Що варто знати про про школярів на карантині
Запитай у лікаря
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
WOW-news
Imagine Dragons їдуть до Києва
Коли відбудеться концерт
Сама собі модель
Rihanna у рекламі свого бренду нижньої білизни
Осінь у великому місті
Головні концерти листопада
Спланувати дозвілля
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти