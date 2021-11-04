Долікувала до коми: у Луцьку мама самостійно лікувала доньку після отруєння каштанами, дівчинка померла

У Луцьку померла 8-річна дівчинка, яка, за словами матері, захворіла після того, як наїлася каштанів,куплені в магазині. Як з'ясувалося, кілька днів мама лікувала доньку самотужки.
Про це пише ТСН.
Дівчинка потрапила до лікарні у тяжкому стані
Восьмирічну Улянку до лікарні доставили, коли їй було зовсім погано. Просто у приймальному відділенні дівчинка знепритомніла.
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"Вона до нас потрапила у вкрай тяжкому стані із зупинкою дихання, з переведенням відразу на штучну вентиляцію легень та кормів", – розповідає в.о. завідувача відділення анестезіології Надія Катман.
Медики тиждень боролися за життя дитини. Однак вона, так і не прийшовши до тями, померла в реанімації.
Чому дитину не вдалося врятувати?
За словами лікаря, проблема в тому, що дівчинка тривалий час перебувала на лікуванні будинку із мамою.
Жінка чотири дні лікувала дочку сама. Як розповіла вона поліції – доньці давала багато пити, бо вже нічого їсти не могла. І повідомила, чим саме дитина могла отруїтися.
"Розповіла, що купувала напередодні в одному із супермаркетів їстівні каштани, готувала їх 30 хвилин, спочатку спробувала сама, потім дала дитині, дитині вони сподобалися", – зазначають у поліції.
Скільки каштанів з'їла дитина і чи могли вони призвести до таких наслідків – буде відомо після експертизи. У супермаркеті, де, мабуть, жінка їх купувала, кажуть, мають усі документи та дозволи на продаж.
"Є постійні гості, які приходять за цією позицією – звернень жодних не отримували", – запевняє заступник керівника магазину Анастасія Герасимчук.
Подробиці
Мама виховувала дівчинку сама. Коментувати ситуацію вона відмовляється.
Сусіди про жінку кажуть, що вона нелюдима і майже ні з ким не спілкувалася. А ось про дівчинку дбала.
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