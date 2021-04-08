Вірастюк не переможе? Шевченко робить крок до невизнання довиборів

Суд відхилив один з позовів про невизнання результатів

В Івано-Франківську Окружний адміністративний суд скасував постанову ОВК №87 про визнання виборів недійсними на виборчій дільниці №260515 в селі Парище. Там переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

Реклама

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Суд визначив, що в списки виборців для голосування за місцем перебування була включена 51 людина, 49 з них отримали бюлетені. Відносно 25 в ОВК були сумніви щодо правомірності їх включення в список.

Крім того, інших 26 виборців, включених до витягу із списку, не можна включати в загальне число виборців.

Отже, згідно з даними "ОПОРИ", кількість виборців, включених до витягу ныбито неправомірно, становить менше 5%. Загальна кількість тих, що отримали бюлетені на дільниці – 565.

Реклама

"Тому ніяких підстав визнавати голосування на дільниці недійсним у ОВК №87 не було", – підкреслюється в повідомленні.

Відзначимо, що це вже другий такий прецедент.

Нагадаємо, що за результатами підрахунку 100% бюлетенів переміг Василь Вірастюк, він набрав 31,25% голосів виборців, а його опонент від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко набрав 29,69%. Саме Шевченко зараз намагається оскаржити результати.

Раніше ми повідомляли, що Центральна виборча комісія відклала оголошення остаточних результатів довиборів до Верховної Ради у виборчому окрузі № 87 на Прикарпатті до рішення судів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама