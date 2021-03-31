Довибори в Раду на Прикарпатті: голова комісії зник, підрахунок голосів зупинився

Депутати від "Слуги народу" поїхали розбиратися з ситуацією

Народні депутати від "Слуги народу" їдуть в Івано-Франківську область, щоб з'ясувати, чому на довиборах до Верховної Ради в 87-му виборчому окрузі окружний виборчком обробив досі тільки 67% протоколів, незважаючи на призначення нового голови комісії після зникнення попереднього.

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Про це повідомила прес-служба партії.

"Народні депутати "Слуги народу" приїхали до Львова, звідки вирушать в Івано-Франківську область з'ясувати ситуацію з підрахунком голосів у 87-му виборчому окрузі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що робота комісії була тимчасово припинена після зникнення її голови, а новий не відновлює підрахунок голосів.

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В "Слузі народу" заявили, що побоюються можливого зриву або перешкоджання виборчому процесу "певними політичними опонентами".

Нагадаємо, раніше політичні партії "Слуга народу" і "За майбутнє" заявили про перемогу своїх кандидатів- Василя Вірастюка та Олександра Шевченка – на довиборах у 87-му окрузі в Івано-Франківській області – обидві партії посилалися на результати паралельного підрахунку голосів.

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