Друзі знімали і кричали "Бий ще". На Волині школяр жорстоко побив хлопчика – відео

У Луцьку в школі № 16 між школярами зав'язалася бійка, унаслідок якої один почав бити іншого кулаками в голову і ногами по нирках. У цей час навколо стояли інші учні й закликали підлітка бити сильніше.
Відео бійки опублікували в Telegram-каналі "Новини Луцька та Волині. Конкурент".
Як сталася бійка
Бійку діти влаштували на території шкільного саду. Як видно на записі, один хлопчик повалив на землю іншого і бив ногами та кулаками в голову і по нирках. Очевидці нерівного бою не тільки не намагалися припинити бійку, але і підбадьорювали одного з них, радили, куди треба вдарити, і знімали побиття на відео.
"Глядачі" бійки кричали: "З ноги х*яр", "Ще бий, ще".
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!
Що кажуть про бійку в школі?
Директор навчального закладу Василь Троцький повідомив, що бійки в їхній школі трапляються нечасто, а з батьками учасників конфлікту вже провели бесіду. Він уточнив, що побилися "учні середньої ланки": під час перерви вони посварилися, а вже після уроків влаштували бійку.
На щастя, побитий хлопчик не отримав тяжких травм.
"Я думав, що стан здоров'я постраждалого хлопчика буде набагато складнішим, але він звернувся до медичної сестри вчора і сказав, що впав. Сьогодні вона його оглянула – і ознак побиття як таких нема. Хлопчик на навчанні сьогодні", – розповів Василь Троцький.
У школі вже створили спеціальну комісію з розслідування інциденту.
"Мама потерпілого хлопчика сказала, що претензій до кривдника її сина не має, але хоче, щоб ми в усьому розібралися. Тому сьогодні на раді профілактики це питання буде обговорене разом з батьками", – зазначив Троцький.
Також із дітьми будуть говорити про їхню мову, оскільки хлопчики на відео вживали багато нецензурних слів.
Булінг в Україні
Згідно з дослідженням ЮНІСЕФ:
- 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу;
- 24% дітей стали жертвами булінгу;
- 48% дітей нікому не розповідали про випадки булінгу;
- 44% школярів спостерігали булінг, але ігнорували його, бо їм було страшно за себе;
- більшість дітей переслідують за те, що вони мають інакший вигляд, говорять, думають не так, як інші діти.
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