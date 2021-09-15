Друзі знімали і кричали "Бий ще". На Волині школяр жорстоко побив хлопчика – відео

У школі вже почали розбиратися з дітьми та їхніми батьками. Мати потерпілого заявила, що претензій до сім'ї нападника не має

У Луцьку в школі № 16 між школярами зав'язалася бійка, унаслідок якої один почав бити іншого кулаками в голову і ногами по нирках. У цей час навколо стояли інші учні й закликали підлітка бити сильніше.

Відео бійки опублікували в Telegram-каналі "Новини Луцька та Волині. Конкурент".

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Як сталася бійка

Бійку діти влаштували на території шкільного саду. Як видно на записі, один хлопчик повалив на землю іншого і бив ногами та кулаками в голову і по нирках. Очевидці нерівного бою не тільки не намагалися припинити бійку, але і підбадьорювали одного з них, радили, куди треба вдарити, і знімали побиття на відео.

"Глядачі" бійки кричали: "З ноги х*яр", "Ще бий, ще".

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Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Що кажуть про бійку в школі?

Директор навчального закладу Василь Троцький повідомив, що бійки в їхній школі трапляються нечасто, а з батьками учасників конфлікту вже провели бесіду. Він уточнив, що побилися "учні середньої ланки": під час перерви вони посварилися, а вже після уроків влаштували бійку.

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На щастя, побитий хлопчик не отримав тяжких травм.

"Я думав, що стан здоров'я постраждалого хлопчика буде набагато складнішим, але він звернувся до медичної сестри вчора і сказав, що впав. Сьогодні вона його оглянула – і ознак побиття як таких нема. Хлопчик на навчанні сьогодні", – розповів Василь Троцький.

У школі вже створили спеціальну комісію з розслідування інциденту.

"Мама потерпілого хлопчика сказала, що претензій до кривдника її сина не має, але хоче, щоб ми в усьому розібралися. Тому сьогодні на раді профілактики це питання буде обговорене разом з батьками", – зазначив Троцький.

Також із дітьми будуть говорити про їхню мову, оскільки хлопчики на відео вживали багато нецензурних слів.

Булінг в Україні

Згідно з дослідженням ЮНІСЕФ:

67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу;

24% дітей стали жертвами булінгу;

48% дітей нікому не розповідали про випадки булінгу;

44% школярів спостерігали булінг, але ігнорували його, бо їм було страшно за себе;

більшість дітей переслідують за те, що вони мають інакший вигляд, говорять, думають не так, як інші діти.

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