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ДТП у Львівській області. Елітний спорткар розчавило вщент (фото)

4 серпня 2021 8:12

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Жахлива ДТП сталася по дорозі зі Львова. На місці події працюють рятувальники

Від Porsche практично нічого не залишилося, на місці ДТП працюють рятувальники. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Від Porsche практично нічого не залишилося, на місці ДТП працюють рятувальники. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

У Львівській області по дорозі в сторону селища міського типу Брюховичі зіткнулися Porsche 718 Boxter (982) і фура.

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Як розповів депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook, аварія сталася вночі 4 серпня близько 00:30. За словами свідків, спорткар влетів у вантажівку "АТБ" при обгоні. Автомобіль занесло на зустрічну смугу.

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За попередніми даними, водій легкової машини не вижив. На місці працюють рятувальники.

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Раніше ми повідомляли, що в Одеській області вночі авто збило велосипедистів. Дорожньо-транспортна пригода сталася між населеними пунктами Пшеничне і Благодатне.

Також нагадаємо, у Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, багато постраждалих. Пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості – їх госпіталізували до медичного закладу.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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