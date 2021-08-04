ДТП у Львівській області. Елітний спорткар розчавило вщент (фото)

Від Porsche практично нічого не залишилося, на місці ДТП працюють рятувальники. Фото: facebook.com/igor.zinkevych
У Львівській області по дорозі в сторону селища міського типу Брюховичі зіткнулися Porsche 718 Boxter (982) і фура.
Як розповів депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook, аварія сталася вночі 4 серпня близько 00:30. За словами свідків, спорткар влетів у вантажівку "АТБ" при обгоні. Автомобіль занесло на зустрічну смугу.
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За попередніми даними, водій легкової машини не вижив. На місці працюють рятувальники.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області вночі авто збило велосипедистів. Дорожньо-транспортна пригода сталася між населеними пунктами Пшеничне і Благодатне.
Також нагадаємо, у Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, багато постраждалих. Пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості – їх госпіталізували до медичного закладу.
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