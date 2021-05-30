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У Карпатах за два дні до літа випав сніг – фото

30 травня, 15:58

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Карпатах за два дні до початку літа випав сніг – фото погодної аномалії

В Українських Карпатах у неділю, 30 травня, випав сніг. Опади помітили на горі Піп Іван Чорногірський на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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Про це вранці повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook і опублікував фото снігу на вершині.

Зазначається, що вранці сніг продовжував падати, було хмарно. Через це видимість була обмежена до 30 метрів.

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"Станом на 07:50 30.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західній, 3-5 м/с. Температура повітря – 1 градус тепла", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 травня в окупованому Росією Сімферополі бушувала негода. Йшов настільки сильний дощ, що видимість була майже нульова. Деякі вулиці затопило, як і припарковані на них автомобілі.

Крім того, у Херсонській області пронісся потужний торнадо. Сильний вітер повалив дерева, позривав дахи з будинків і пошкодив паркани.

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