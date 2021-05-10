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Дворічна дівчинка випала з 8-го поверху у Львові – дитина не вижила

10 травня, 14:50

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Місцеві журналісти пишуть, що мати загиблої затримана – правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію події

У Львові поліція з'ясовує обставини загибелі малолітньої дитини – дворічна дівчинка випала з багатоповерхівки вранці 10 травня.

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Про це повідомили в пресслужбі Львівського управління Нацполіції.

Трагедія сталася на вулиці Шевченка близько 8:30 – дитина випала з восьмого поверху багатоповерхівки. На місце прибули медики і поліція, але врятувати дівчинку не вдалося.

Нині вирішується питання про правову кваліфікацію надзвичайної події.

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У Facebook місцевий журналіст і депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив про причетність матері до смерті дівчинки. Нібито у жінки психічні проблеми. Однак пізніше він спростував цю інформацію, зазначивши лише, що жінку затримали.

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Нагадаємо, минулого року з вікна восьмиповерхівки на вулиці Рубчака у Львові теж випала маленька дитина – дівчинка у віці 1 року і 7 місяців загинула на місці.

А кілька місяців тому схожа трагедія сталася на київській Воскресенці – неадекватна жінка викинула з вікна трирічну дитину, після чого продовжила кидати в людей шматками шиферу.

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