Ще одна область України на порозі "червоної зони" – названо дату

Кількість COVID-хворих продовжує зростати

В Україні ситуація з COVID-19 погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

Львівська область вже у понеділок, 25 жовтня, може перейти в "червону зону" карантину. Це пов'язано з тим що кількість COVID-хворих продовжує зростати.

Про це повідомив регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусу у Львівській області Олег Когут, передає "Львівський портал".

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Показники коронавірусу ростуть з кожним днем

Як розповів Когут, Львівська область вже перевищила два показники поширення коронавірусу – кількість нових хворих і завантаженість ліжок у COVID-стаціонарах.

"І, ймовірно, при таких показниках ми можемо перейти в "червону зону" вже з понеділка 25 жовтня", – заявив Когут.

Львівська область на піку захворюваності COVID-19

За словами Когута, рекордно велика кількість нових хворих свідчить про те, що Львівська область вже на піку захворюваності COVID-19.

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До того ж, в області не виключають, що незабаром буде необхідно розгортати COVID-стаціонари другої хвилі.

Захворюваність коронавірусом в Україні зростає. Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу на сьогодні

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, зафіксували 23 785 нових випадків коронавірусу. Це на тисячу більше, ніж добою раніше.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 725 385 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 614 жителів України (всього – 63 003). Вилікувати вдалося 2 361 365 інфікованих (8530 – за останню добу).

Статистика летальних випадків від коронавірусу

Віктор Ляшко розповів, що без існуючих темпів вакцинації за вчора, 21 жовтня, Україна б мала 795 померлих, але вакцинація врятувала 181 життя.

"За позавчора без вакцинації ми б мали 707 померлих, у такий спосіб врятоване 161 життя. Дві доби тому померло 495 українців, без вакцинації мали б 638 померлих, тобто врятували 143 життя. За останні чотири місяці в Україні вакцинація врятувала 2,5 тисячі життів", – підсумував міністр.

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Столиця перейде до "червоної зони" карантину найближчими днями. Це питання влада розгляне в п'ятницю, 22 жовтня.