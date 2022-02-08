Чи є небезпека? На Прикарпатті спалахнула велика пожежа на нафтохімічному заводі

У Калуші пів сотні рятувальників гасять пожежу на заводі з виробництва нафтохімічної продукції – що відбувається на місці

У Калуші почалася пожежа на заводі / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 8 лютого в Калуші Івано-Франківської області спалахнула піролізна піч в одному з корпусів нафтохімічного заводу "Карпатнафтохім". Нині там працюють понад пів сотні рятувальників.

Про це повідомили у ДСНС.

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Пожежа спалахнула о 09:45, станом на 10:40 рятувальники вже локалізували спалах на площі 70 м.кв. Наразі відбувається факельне горіння печі, але загрози переходу вогню на інше обладнання немає.

Наразі на місці знаходяться 55 рятувальників та 13 одиниць техніки, вони продовжують гасити вогонь. На щастя, жертв та постраждалих немає.

З початку року у пожежах загинули майже 300 українців

За даними ДСНС, в Україні лише за останню добу, 7 лютого, сталося 149 пожеж, шестеро людей померло. А з початку року сталося 5 022 загоряння, 282 особи загинули, 191 постраждала.

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Найбільше загорянь – 3 092 – було в житлових секторах.