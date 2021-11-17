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Є всі шанси. Львівська область може вийти із "червоної зони"

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
17 листопада, 13:30
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В Україні є низка регіонів, у яких зменшився відсоток захворюваності на COVID-19
У Львівській області показники захворюваності почали знижуватися
У Львівській області показники захворюваності почали знижуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

COVID-захворюваність у Львівській області повільно почала йти на спад. Отже, регіон може вийти із "червоної зони" адаптивного карантину за два тижні.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Орест Чемерис під час брифінгу.

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В області знизилася кількість нових COVID-випадків. Крім цього, останнім часом у регіоні спостерігається незначний спад госпіталізацій COVID-хворих та викликів швидкої допомоги до таких пацієнтів.

"Захворюваність на коронавірусну інфекцію на Львівщині повільно почала йти на спад. Відтак вже за два тижні область має усі шанси вийти із "червоної" зони за умов дотримання карантинних обмежень, а також проведення вакцинації" , – сказав Чемерис.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 16 листопада, в Україні зафіксували 18 668 нових підтверджених хворих на COVID-19. Серед них 1312 дітей та 403 медпрацівники.

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Також минулої доби:

  • госпіталізовано – 4 468 людей;
  • летальних випадків – 769;
  • одужали – 20 211 людей.

Кількість заражених у регіонах за добу:

  • м. Київ – 1609 випадків;
  • Вінницька область – 733 випадки;
  • Волинська область – 731 випадок;
  • Дніпропетровська область – 1675 випадків;
  • Донецька область – 1032 випадки;
  • Житомирська область – 456 випадків;
  • Закарпатська область – 344 випадки;
  • Запорізька область – 1087 випадків;
  • Івано-Франківська область – 642 випадки;
  • Київська область – 1069 випадків;
  • Кіровоградська область – 131 випадок;
  • Луганська область – 328 випадків;
  • Львівська область – 721 випадок;
  • Миколаївська область – 950 випадків;
  • Одеська область – 1504 випадки;
  • Полтавська область – 1168 випадків;
  • Рівненська область – 738 випадки;
  • Сумська область – 385 випадків;
  • Тернопільська область – 367 випадків;
  • Харківська область – 639 випадків;
  • Херсонська область – 337 випадків;
  • Хмельницька область – 803 випадки;
  • Черкаська область – 721 випадок;
  • Чернівецька область – 199 випадків;
  • Чернігівська область – 299 випадків.

Дані із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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17 листопада 1991. На «Молодість» прибули представники майже всіх республік колишнього СРСР, а також делегації з Польщі, Угорщини, Франції, Великої Британії та Швеції.

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