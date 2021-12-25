Фото дня. У Житомирі їздить трамвай у новорічній шапці

Також у салоні лунає різдвяно-новорічна музика

У Житомирі помітили незвичайний трамвай. Фото: колаж "Сьогодні"

У Житомирі почав курсувати різдвяно-новорічний трамвай, прикрашений атрибутами міста, ілюмінацією та шапкою.

Про це повідомляє Суспільне.

Реклама

Новорічний трамвай піднімає настрій

Прикрашений трамвай курсуватиме вулицями міста протягом трьох тижнів – до 14 січня.

Прикрашеним трамваєм водій Анатолій Савицький керує вдруге. Торік, каже чоловік, трамвай курсував без пасажирів.

Кондуктор Тетяна Федченко каже, що задоволена трамваєм і сподівається, що люди будуть задоволені їхньою роботою та обслуговуванням.

Реклама

Окрім зовнішньої ілюмінації, в салоні трамваю лунає різдвяно-новорічна музика.

"Мені ця ідея дуже подобається, у такому трамваї їду вперше. Насправді, дуже приємно бачити на зупинці людей, які усміхаються, бачучи цей трамвайчик. Всі мають дуже класний настрій зранку", – зазначила пасажирка трамвая.

Реклама

У Житомирі їздить новорічний трамвай. Фото: Суспільне

У Києві їздить "теплий" трамвай

У Києві помітили цікавий трамвай. У транспорті було дуже холодно, проте там висіли гірлянди для новорічного настрою.

Гірлянди помітили у 15-му трамваї (вул. Старовокзальна – проспект Відрадний). Можливо, новорічні прикраси там для того, щоб люди менше звертали увагу на холод всередині.