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Загибель шестикласника на екскурсії біля водоспаду. У трагедії звинувачують львівську вчительку

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
12 серпня, 09:49
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За неналежне виконання обов'язків викладачеві Людмилі Гребінь загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення
Артем Прадід-Янчак навчався в класі Людмили Гребень. Колаж "Сьогодні"
Артем Прадід-Янчак навчався в класі Людмили Гребень. Колаж "Сьогодні"

У загибелі учня 6-го класу під час шкільної екскурсії до водоспаду Кам'янка звинувачують вчительку львівської середньої школи №82 Людмилу Гребінь.

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Про це повідомляє Zaxid.net.

Обвинувальний акт стосовно 45-річної вчительки направили в Сколівський районний суд.

Жінку звинувачують у неналежному виконанні обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей (ст. 137 ч. 2 ККУ). Тепер підозрюваній загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення.

За даними ЗМІ, Людмила Гребінь працює вчителькою музики у львівській школі №82. Вона була класною керівницею 6-В класу, де вчився загиблий 12-річний Артем Прадід-Янчак.

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При цьому на сторінці в Facebook у викладачки зазначено, що вона працює хормейстером у Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини.

Людмила Гребінь. Фото: Facebook

Усього групу з 44 школярів супроводжували п'ятеро дорослих – троє вчителів та двоє батьків.

Як сталася трагедія?

У мерії Львова розповіли, що під час екскурсії Артем підійшов надто близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду. В результаті він отримав травму. Рятувальники за допомогою бензопили розрізали дерево, за яке зачепилася дитина, звільнили і витягли на берег. Однак медики врятувати його не змогли.

Після інциденту у класного керівника стався серцевий напад. Ще один учитель, який намагався врятувати хлопчика, наковтався води і отримав переохолодження.

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