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Голова Тернопільської області повторно заразився COVID-19

11 січня, 01:52

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Перший раз Труш важко переніс хворобу

Голова Тернопільської обласної держадміністрації Володимир Труш повторно заразився коронавірусом, що викликає COVID-19, після того як важко переніс цю недугу минулого року.

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Про це він повідомив ввечері в неділю у Facebook.

"Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно нема сумнівів, що інфікуватися можна повторно", – написав глава ОДА.

Він розповів, що минулого разу хворобу переніс важко і на власному досвіді переконався, що COVID-19 це "не жарти і не вигадки", а більш ніж серйозно.

Труш закликав всіх серйозно і відповідально ставитися до карантину.

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"Прошу всіх віднестися до карантинних обмежень відповідально. Для їх введення є вагомі підстави, а саме – високий ризик зростання захворюваності, адже у період свят багато людей контактували між собою. Якщо ми зараз не локалізуємо інфекцію, за два-три тижні наслідки можуть бути критичними", – впевнений він.

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На його думку, український уряд і так запровадив більш м'які заходи, ніж у інших європейських країнах.

Вперше Труш хворів на COVID-19 наприкінці серпня – на початку вересня.

Нагадаємо, раніше мер Тернополя Сергій Надал відмовився вводити в місті карантин у зв'язку з коронавірусом із 8 січня, заявивши, що в місті зменшується кількість COVID-хворих, а серед дітей та працівників освіти практично не фіксуються випадки зараження.

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Тернопіль коронавірус тернопільська область Тернопільська ОДА Володимир Труш
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