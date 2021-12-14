Головну ялинку Львова привезли прямо із сільського двору: як вона виглядає (відео)

Чоловік вирощував дерево особисто 35 років

В Оброшиному на Львівщині чоловік 35 років тому привіз маленьке деревце в автобусі з Карпат та посадив під вікнами. Щороку Василь Козленко прикрашав його. Милувалася ялинкою вся околиця. А коли вона виросла вище за будинок – 85-річний чоловік вирішив подарувати її Львову.

Прикраса для Львова

"Ялинка з Оброшиного стоятиме у Львові. Звичайно, що почесно. Ялинка, напевно, вже почала заважати будинку. Через це вирішив подарувати", – розповідає чоловік.

Щоб зрізати 17-метрову ялинку, комунальникам довелося викликати додаткову техніку.

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"Складність у тому, щоб організувати під'їзд, правильно її покласти і потім уже покласти на панелевоз. Наші хлопці давно цим займаються, знають, що до чого. Думаю, все буде добре", – стверджує заступник директора ЛКП "Зелений Львів" Андрій Шульський.

Ялинку місту дарують не вперше?

Це вже втретє жителі довколишніх сіл дарують Львову ялинки. Саме цю повезуть у супроводі поліції. Її встановлять на майдані перед оперним театром, а відкриють уже у п'ятницю.

Ялинкові прикраси та ілюмінація на дереві будуть в автентичному стилі.

Більше ялинок не буде

Нової ялинки у дворі Василь Козленко садити не планує. Місце зрізаного дерева чоловік навесні хоче засіяти травою.

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