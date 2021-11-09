Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Голодні, заплакані та без туалету: у Житомирі горе-мати покинула дітей та зникла

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
9 листопада, 16:02
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Малюків відвезли до дитячого відділення лікарні. Вони проходять обстеження
У Житомирі горе-мати покинула дітей. Фото: колаж "Сьогодні"
У Житомирі горе-мати покинула дітей. Фото: колаж "Сьогодні"

У Житомирі мати кинула двох дітей у кімнаті гуртожитку і зникла. Малюки були одні більше доби та без їжі.

Про це пише "ТСН".

Реклама

Мати не збирається повертатися

Як стало відомо, жінка закрила в кімнаті гуртожитку 4-річну дівчинку та 8-річного хлопчика, а потім зникла. Діти були без їжі та нагляду понад добу, а потім мати зателефонувала до служби у справах дітей та повідомила, що додому не збирається повертатися ще кілька днів.

Жінка була п'яна

Як розповіла керівник служби у справах дітей Житомирської міської ради Ольга Бібла, мати перебувала у стані сп'яніння та сказала, що діти закриті вдома, а вона не збирається протягом кількох днів повертатися додому.

"Вона сказала – заберіть дітей. Нічого не пояснювала, поклала слухавку", – наголосила Бібла.

Реклама

Малюки були без їжі, води та туалету

На місці НП стало відомо, що у гуртожитку був безлад, а з їжі – залишки черствого хліба. У кімнаті, де мама закрила дітей, не було навіть туалету.

"Діти були заплакані, голодні, недоглянуті, брудні та в антисанітарних умовах. Поки що працювали соціальні служби та поліцейські, а це – кілька годин – ніхто з дорослих так і не з'явився в будинку", – розповіли в поліції.

Де зараз діти?

Дітей відвезли до дитячого відділення лікарні. Стан задовільний і мають хороший апетит. Вони проходять обстеження.

Реклама

Дітей забирали вже п'ять разів

За словами сусідів, мамі дітей лише 28 років. Вона ніде не працює і часто вживає алкоголь. Дітей виховує сама та часто їх б'є. Якщо хтось намагався заступитися за малюків – починала погрожувати.

Крім того, сім'я перебуває на обліку служби у справах дітей як неблагонадійна вже давно. Дітей уже п'ять разів забирали із родини.

Що загрожує жінці?

За те, що жінка залишила своїх дітей без нагляду, її притягнуть до кримінальної відповідальності. Їй загрожує два роки позбавлення волі чи обмеження волі. Наразі пошуки матері продовжуються.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Популярне за добу
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Щоденник незалежності 🇺🇦
Фінансові лайфхаки
Як вигідно та безпечно зберігати гроші
Отримати експертні поради
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

151 796

захворіло за тиждень в Україні

0%

Комаровський в темі
Коли з'явиться препарат для лікування коронавірусу
Запитай у лікаря
Вакцинація
Станом на 8 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
8 038 054
Люди, які отримали мінімум одну дозу
11 546 721
Всього введених доз 19 584 775
Детальніше
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
19,47
35,99
33,40
31,89
19,48
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
19,07
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.08

Російський рубль (₽)

0.3653

Євро (€)

30.2

Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивись карту супер-компаній
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Be Healthy
Скільки потрібно випити води?
Розрахувати
Кількість рідини:
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Буду читати
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти