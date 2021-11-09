Голодні, заплакані та без туалету: у Житомирі горе-мати покинула дітей та зникла

Малюків відвезли до дитячого відділення лікарні. Вони проходять обстеження

У Житомирі горе-мати покинула дітей. Фото: колаж "Сьогодні"

У Житомирі мати кинула двох дітей у кімнаті гуртожитку і зникла. Малюки були одні більше доби та без їжі.

Про це пише "ТСН".

Реклама

Мати не збирається повертатися

Як стало відомо, жінка закрила в кімнаті гуртожитку 4-річну дівчинку та 8-річного хлопчика, а потім зникла. Діти були без їжі та нагляду понад добу, а потім мати зателефонувала до служби у справах дітей та повідомила, що додому не збирається повертатися ще кілька днів.

Жінка була п'яна

Як розповіла керівник служби у справах дітей Житомирської міської ради Ольга Бібла, мати перебувала у стані сп'яніння та сказала, що діти закриті вдома, а вона не збирається протягом кількох днів повертатися додому.

"Вона сказала – заберіть дітей. Нічого не пояснювала, поклала слухавку", – наголосила Бібла.

Реклама

Малюки були без їжі, води та туалету

На місці НП стало відомо, що у гуртожитку був безлад, а з їжі – залишки черствого хліба. У кімнаті, де мама закрила дітей, не було навіть туалету.

"Діти були заплакані, голодні, недоглянуті, брудні та в антисанітарних умовах. Поки що працювали соціальні служби та поліцейські, а це – кілька годин – ніхто з дорослих так і не з'явився в будинку", – розповіли в поліції.

Де зараз діти?

Дітей відвезли до дитячого відділення лікарні. Стан задовільний і мають хороший апетит. Вони проходять обстеження.

Реклама

Дітей забирали вже п'ять разів

За словами сусідів, мамі дітей лише 28 років. Вона ніде не працює і часто вживає алкоголь. Дітей виховує сама та часто їх б'є. Якщо хтось намагався заступитися за малюків – починала погрожувати.

Крім того, сім'я перебуває на обліку служби у справах дітей як неблагонадійна вже давно. Дітей уже п'ять разів забирали із родини.

Що загрожує жінці?

За те, що жінка залишила своїх дітей без нагляду, її притягнуть до кримінальної відповідальності. Їй загрожує два роки позбавлення волі чи обмеження волі. Наразі пошуки матері продовжуються.

Раніше ми писали: