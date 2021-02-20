Граната вибухнула в руках: на Львівщині загинули двоє чоловіків (відео)

У Дрогобичі Львівської області через необережне поводження з гранатою загинули двоє чоловіків, а жінка отримала серйозні травми. Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко в Facebook

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"Чоловік з жінкою прийшли на зустріч до своїх знайомих. Під час спілкування чоловік дістав гранату, яка вибухнула у нього в руках. Обидва чоловіки загинули на місці. Жінка в украй важкому стані з численними осколковими пораненнями госпіталізована в лікарню", – повідомляє Геращенко.

Заступник глави МВС також зазначив, що за минулий рік у громадян вилучили 4400 ручних гранат і 259 гранатометів, і більшість цих знарядь прийшли із зони ООС.

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"Це жахливе відео демонструє, наскільки наші співгромадяни не цінують ні своє, ні чуже життя! Тому МВС та Національна поліція виступає категорично проти будь-якого послаблення контролю за обігом зброї", – пише Геращенко.

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Нагадаємо, в Харківській області вночі 5 лютого невідомі спалили два авто, а потім кинули гранату у вікно житлового приватного будинку.

Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі правоохоронці виявили великий схрон з боєприпасами. Серед вилученого понад 1600 гранат, 62 пістолета Макарова, 124 ящика патронів та інші вибухонебезпечні предмети.

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