Грім, блискавка та шквальний вітер. Рівне накрила негода (відео)

Крім того, розпочався град, який швидко закінчився

У Рівному погана погода. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 14 січня, Рівне атакувала погана погода.У місті, незважаючи на зиму, почалися блискавка та грім.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Рівно накрила негода

Незважаючи на зимову пору, у Рівному 14 січня була блискавка та грім. Крім того, розпочався град, який швидко закінчився.

Після граду пішов сніг з дощем і місто накрило хмарами.

Також на вулиці можна спостерігати сильний вітер, через який коливаються електродроти.

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"Вітер настільки потужний, що чутно сигналізацію автомобілів", – повідомляють очевидці.

Україну різко атакує негода

В Україні 14 та 15 січня синоптики прогнозують погані погодні умови. Так, на території нашої країни очікується шквальний вітер.

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14-15 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а на дорогах, крім півдня, буде ожеледиця і І рівень небезпеки – жовтий.