Хмельницька область посилює карантин: які обмеження вводять

Це пов'язано з різким зростанням захворюваності COVID-19

Посилення карантину в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

З 23 жовтня Хмельницька область посилює карантинні обмеження. Це пов'язано з різким зростанням захворюваності COVID-19.

Про це повідомили в Хмельницькій ОДА.

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Нові обмеження в Хмельницькій області

З 23 жовтня діють такі правила:

продовольчі та непродовольчі ринки, заклади торгівлі, перукарні, салони краси, готелі та хостели можуть працювати виключно за умови наявності в їх персоналу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більш як за 72 години або документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою вакцини.

Бари, ресторани, кафе, спортзали, фітнес-центри, басейни, заклади культури можуть працювати, якщо їх персонал та відвідувачі мають аналогічні документи. Такі ж умови поширюються на проведення масових заходів.

Обмежили роботу суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень) з 6:00 години до 23:00.

Ситуація з коронавірусом у Хмельницькій області

У Хмельницькій області підтверджено 106 039 випадків COVID-19, з яких 443 – за минулу добу.

Українці готуються до посилення карантину через коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні

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Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

В Україні за минулу добу, 20 жовтня, зафіксували 22 415 нових випадків коронавірусу. Це на три тисячі більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 701 600 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 546 жителів України (усього – 62 389). Вилікувати вдалося 2 352 835 інфікованих (8036 – за останню добу).

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросло на 11%.

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На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.

У "червону зону" ризикують потрапити ще 7 областей

У "червону зону", в яку переводять Сумську область, ризикують потрапити ще сім областей України. Це Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області.

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