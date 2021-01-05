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Під Луцьком подружжя з ножем напало на чоловіка: дружина виявилася депутатом Рівненської райради

5 січня, 12:56

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Потерпілий перебуває у лікарні з ножовими пораненнями

Під Луцьком подружжя скоїло розбійний напад: під приводом покупки житла воно напало на його власника і обікрало.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Так, напад стався в одному з елітних будинків, який був виставлений на продаж. Чоловік і жінка з ножем і газовими балончиком накинулися на власника, вкрали майно, а потім зникли. Їх жертва з ножовими пораненнями зараз у лікарні.

Відео: Сьогодні

За допомогою камер відеоспостереження копи знайшли і затримали порушників цього ж дня у Рівному.

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Як з'ясувалося, чоловік раніше був судимий за розбій, а жінка є депутатом Рівненської районної ради.

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Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали зловмисників, які викрадали людей.

Крім того, у Миколаєві правоохоронці затримали підозрюваних у серії нападів на території Миколаївської та Дніпропетровської областей.

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розбій депутати Луцьк Рівненська область напад
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