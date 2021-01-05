Під Луцьком подружжя з ножем напало на чоловіка: дружина виявилася депутатом Рівненської райради

Потерпілий перебуває у лікарні з ножовими пораненнями

Під Луцьком подружжя скоїло розбійний напад: під приводом покупки житла воно напало на його власника і обікрало.

Реклама

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Так, напад стався в одному з елітних будинків, який був виставлений на продаж. Чоловік і жінка з ножем і газовими балончиком накинулися на власника, вкрали майно, а потім зникли. Їх жертва з ножовими пораненнями зараз у лікарні.

Відео: Сьогодні

За допомогою камер відеоспостереження копи знайшли і затримали порушників цього ж дня у Рівному.

В тренді В Ужгороді жінка народила четверню: фото малюків

Як з'ясувалося, чоловік раніше був судимий за розбій, а жінка є депутатом Рівненської районної ради.

Реклама

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали зловмисників, які викрадали людей.

Крім того, у Миколаєві правоохоронці затримали підозрюваних у серії нападів на території Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама