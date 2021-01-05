Під Луцьком подружжя з ножем напало на чоловіка: дружина виявилася депутатом Рівненської райради

Під Луцьком подружжя скоїло розбійний напад: під приводом покупки житла воно напало на його власника і обікрало.
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
Так, напад стався в одному з елітних будинків, який був виставлений на продаж. Чоловік і жінка з ножем і газовими балончиком накинулися на власника, вкрали майно, а потім зникли. Їх жертва з ножовими пораненнями зараз у лікарні.
За допомогою камер відеоспостереження копи знайшли і затримали порушників цього ж дня у Рівному.
Як з'ясувалося, чоловік раніше був судимий за розбій, а жінка є депутатом Рівненської районної ради.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали зловмисників, які викрадали людей.
Крім того, у Миколаєві правоохоронці затримали підозрюваних у серії нападів на території Миколаївської та Дніпропетровської областей.
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