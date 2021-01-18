Хотів покататися на санках: у Тернопільській області загинув молодий хлопець (фото)

У Тернопільській області небезпечні розваги хлопців на дорозі закінчилися трагедією. 18-річний хлопець потрапив до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, переломом плеча, множинними травмами черевної порожнини та внутрішньою кровотечею.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, з такими травмами житель Кременецького району прожив всього хвилин двадцять. Медикам врятувати його не вдалося.

За попередньою інформацією, 17 січня о 19:00 група з чотирьох людей вирішила покататися проїжджою дорогою на імітованих санках.

До автомобіля марки JEEP мотузкою прив'язали капот він іншого авто. Три людини сіли на імітовані санки, інший – за кермо. Під час руху, один з компанії вилетів і за інерцією врізався в дерево на узбіччі. Постраждалого госпіталізували, але він помер.

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29-річний водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 2,3 проміле алкоголю. Слідчі порушили кримінальне виробництво за ч. 2 ст. 286 ККУ.

Раніше ми повідомляли, що у Сумах катання на тюбінгу для маленької дівчинки обернулося лікарняним ліжком.

Також нагадаємо, у Чернівецькій області 15-річний хлопець загинув, катаючись на санках, прив'язаних до позашляховика.

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