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Хотів проїхати через річку: у Львівській області автомобіль знесло течією (фото)

5 квітня, 10:46

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Позашляховик витягали рятувальники

У Львівській області водій на авто намагався проїхати через річку Стрий. Однак автомобіль понесло течією.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що інцидент стався у селищі Верхнє Синьовидне Стрийського району. Водою віднесло позашляховик Opel Monterey. На місце виїжджали рятувальники.

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За допомогою альпіністського спорядження його причепили до вантажного авто ЗІЛ-131 і так витягли на берег. На щастя, у результаті ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, раніше в Чернігівській області в районі села Шестовиця вантажний автомобіль пробив огорожу моста і впав у річку Десна. Вантажівка з причепом спочатку врізалася в огорожу переправи і відбійника, а потім впала з 20-метрової висоти в крижану воду.

У результаті ДТП загинув водій фури з лимонами, чоловік був громадянином Туреччини.

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рятувальники річка Львівська область ДСНС Стрий
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