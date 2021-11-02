Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Хотіла померти разом із донькою? У Луцьку жінка порізала себе і свою 2-річну дитину

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
2 листопада, 18:36
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Жінку та дитину доправили до лікарні
Жінка перебуває непритомна / Колаж "Сьогодні"
Жінка перебуває непритомна / Колаж "Сьогодні"

У Луцьку жінка порізала себе та свою 2-річну доньку. Зараз вони обидві перебувають у реанімації.

Про це пише сайт "Сьогодні".

Що трапилося?

Як розповіла сайту "Сьогодні" спікер поліції Волинської області Ольга Бузулук, інцидент стався в ніч проти 2 листопада у квартирі однієї з багатоповерхівок у Луцьку.

"Поліцію викликав чоловік цієї жінки. Нам він розповів, що напередодні було все нормально. Він спав із донькою в одній кімнаті, а дружина з іншою донькою – в іншій. Вночі почув крики, після чого виявив їх обох у крові. І дівчинка, і її мама перебувають у реанімації", – повідомили у поліції Волинської області.

Поки що навіть немає можливості допитати жінку. Вона непритомна.

"Чи знаходилася жінка на обліку у психіатра – це й інші деталі знатимемо завтра", – розповіла речник поліції Волинської області Ольга Бузулук.

Що кажуть у лікарні

На виклик, який надійшов близько 3 години ночі, виїхали дві швидкі. Жінку з множинними колото-різаними ранами доправили до міської клінічної лікарні.

Дитину 1 рік та 10 місяців відвезли до обласної дитячої лікарні також із колото-різаними ранами. Жінка непритомна. Як почувається дитина поки невідомо.

Що кажуть у поліції

" За яких обставин це сталося і які причини призвели до того, що жінка завдала тілесних ушкоджень гострим предметом собі та своїй дочці – встановлює поліція ", – затверджує поліція Волинської області .

Як тільки жінка прийде до тями – її опитають, щоб з'ясувати деталі.

За цим фактом відомості зареєстровані в ЄРДР за ч. 2 ст.115 КК України (Умисне вбивство). Жінці може загрожувати позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

за данимиВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людина щорічно закінчують так життя.

2000 року в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людина, а 2016-го цей показник зменшився до 18,5. Але попри це Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

2 листопада 1991. З нагоди річниці проголошення ЗУНР в Оперному театрі Львова відбувся святковий концерт...

Зануритись у той день
Stop Fake
Вакцини не діють проти штаму "Дельта"?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

152 534

захворіло за тиждень в Україні

+7%

ТОП-компанії
Податковий рекорд телеком-ринку
Що можна зробити на ці гроші
Опитування
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Вакцинація
Станом на 1 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 515 248
Люди, які отримали мінімум одну дозу
10 453 650
Всього введених доз 17 968 898
Детальніше
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Опитування
ТОП-матчі

Динамо

Сьогодні

22:00

Барселона

6.60

4.44

1.57

Реал

Завтра

19:45

Шахтар

1.25

6.90

13.5
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,28
18,60
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3697

Євро (€)

30.44

Бізнес в цифрах
Одні з найбагатших компаній світу
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивіться ТОП-100!
Якою буде погода у листопаді
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Комаровський в темі
Які протипоказання до вакцинації від COVID-19
Запитай у лікаря
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
WOW-news
Imagine Dragons їдуть до Києва
Коли відбудеться концерт
Опитування
Сама собі модель
Rihanna у рекламі свого бренду нижньої білизни
Осінь у великому місті
Головні концерти листопада
Спланувати дозвілля
Опитування
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти