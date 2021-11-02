Хотіла померти разом із донькою? У Луцьку жінка порізала себе і свою 2-річну дитину

Жінку та дитину доправили до лікарні

Жінка перебуває непритомна / Колаж "Сьогодні"

У Луцьку жінка порізала себе та свою 2-річну доньку. Зараз вони обидві перебувають у реанімації.

Про це пише сайт "Сьогодні".

Що трапилося?

Як розповіла сайту "Сьогодні" спікер поліції Волинської області Ольга Бузулук, інцидент стався в ніч проти 2 листопада у квартирі однієї з багатоповерхівок у Луцьку.

"Поліцію викликав чоловік цієї жінки. Нам він розповів, що напередодні було все нормально. Він спав із донькою в одній кімнаті, а дружина з іншою донькою – в іншій. Вночі почув крики, після чого виявив їх обох у крові. І дівчинка, і її мама перебувають у реанімації", – повідомили у поліції Волинської області.

Поки що навіть немає можливості допитати жінку. Вона непритомна.

"Чи знаходилася жінка на обліку у психіатра – це й інші деталі знатимемо завтра", – розповіла речник поліції Волинської області Ольга Бузулук.

Що кажуть у лікарні

На виклик, який надійшов близько 3 години ночі, виїхали дві швидкі. Жінку з множинними колото-різаними ранами доправили до міської клінічної лікарні.

Дитину 1 рік та 10 місяців відвезли до обласної дитячої лікарні також із колото-різаними ранами. Жінка непритомна. Як почувається дитина поки невідомо.

Що кажуть у поліції

" За яких обставин це сталося і які причини призвели до того, що жінка завдала тілесних ушкоджень гострим предметом собі та своїй дочці – встановлює поліція ", – затверджує поліція Волинської області .

Як тільки жінка прийде до тями – її опитають, щоб з'ясувати деталі.

За цим фактом відомості зареєстровані в ЄРДР за ч. 2 ст.115 КК України (Умисне вбивство). Жінці може загрожувати позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

за данимиВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людина щорічно закінчують так життя.

2000 року в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людина, а 2016-го цей показник зменшився до 18,5. Але попри це Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.

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