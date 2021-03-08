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"Йди звідси". Доньку загиблого в АТО не пустили в маршрутку під Львовом (відео)

8 березня, 16:46

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Діана Мінько побажала водієві, щоб його діти ніколи не опинилися в її ситуації

У Львівській області водій маршрутного автобуса Бітля – Львів відмовився перевозити по посвідченню доньку загиблого учасника бойових дій на Донбасі Миколи Мінька.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Діана Мінько.

За її словами, після пред'явлення посвідчення "Члена сім'ї загиблого" водій сказав їй: "Та йди звідси з тим посвідченням".

"Я перепрошую, куди йти? Що я вам такого зробила? Ви мене на горбі везете?" – дивується дівчина.

Її батько загинув загинув 6 квітня 2015 року в селищі Борівське біля Сєвєродонецька. І з того часу, пише Діана, їй вже не вперше відмовляють у праві пільгового проїзду.

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"Я би зараз все віддала для того, щоб в мене цього посвідчення не було, а щоб біля мене був живий тато. Заради кого там на передовій гинуть невинні люди? Заради таких безсовісних людей?" – запитує Діана, побажавши водієві, що її образив, аби його "діти ніколи не мали такого посвідчення", як у неї, і вдалих пошуків нової роботи.

Місцеві ЗМІ пишуть, що в 2019 році Мінько теж відмовили в проїзді як родичці загиблого атошника. Тоді її не пустили до маршрутки Львів – Турка.

Нагадаємо, минулого року водій маршрутного таксі в Дніпрі відмовив у проїзді пасажиру з посвідченням учасника бойових дій та інвалідністю.

А в Чернігові відмова в пільговому проїзді спровокувала бійку між водієм маршрутки та ветераном АТО.

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маршрутки пільговики Львівська область ато ветерани АТО

Джерело: Сьогодні

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