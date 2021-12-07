Шукали три дні: зниклого в Карпатах туриста знайшли мертвим

Рятувальники використали гелікоптер, щоб обстежити ще більше ділянок

Зниклого чоловіка шукали 90 людей / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 7 грудня, о 13:53 на Закарпатті знайшли тіло 50-річного чоловіка, який зник ще 4 грудняна гірській долині Руна.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Чоловік пропав ще три дні тому під час катання на снігоході на долині Руна Ужгородського району. Пошуки тривали досі.

Загалом залучалося 90 людина та 33 одиниці техніки. Для обстеження території зверху у повітря піднімали гелікоптер.

Пропав гід у Львівській області

У Львівській області зник безвісти39-річний гід Фрідріх Юхимівський. Востаннє чоловік виходив на зв'язок 19 листопада. Тоді він спілкувався зі знайомим, якому сказав, що гуляє лісом. Наразі місцезнаходження його невідоме.

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