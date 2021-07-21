Русский
$ 27,22
32,03
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

Через вибух на хімзаводі під Рівним може піти кислотний дощ: як від нього вберегтися

21 липня 2021 13:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У деяких районах Рівненської області вже випадали підкислені дощі – синоптики дали поради місцевим жителям

У Рівненській області загроза кислотних дощів. Колаж "Сьогодні"

У Рівненській області загроза кислотних дощів. Колаж "Сьогодні"

Після вибуху на заводі "Рівнеазот" в атмосферу потрапили небезпечні хімікати. Синоптики запевняють, що ніякої загрози населенню та навколишньому середовищу немає, але не виключають кислотних дощів. Тому рекомендують обов'язково брати з собою парасольки.

Реклама

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цеху виробництва азотної кислоти розгерметизувалася труба, в результаті чого у повітря піднялася величезна помаранчева хмара окису азоту.

"Жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає. На території населених пунктів вміст діоксиду азоту 0,031 – 0,074 мг/м3 при гранично допустимій концентрації 0,2 мг/м3, та оксиду азоту 0,029 – 0,048 мг/м3 при гранично допустимій концентрації – 0,4 мг/м3", – кажуть синоптики.

В Укргідрометцентрі відзначають, що азотиста хмара в атмосферу все ж потрапила, поступово розсіюваласяя і осідала локально, не поширюючись на велику відстань від місця викиду.

В тренді
Під Одесою потонув чоловік, а його дитина теж знайдено мертвою: що сталося у Затоці (оновлено)
Рятувальники шукають дитину
Реклама

"Проте деяка кількість окису азоту розчинялась в атмосферній воді, знижуючи кислотність опадів на північному заході країни. Тому, в деяких районах Рівненщини випадали підкислені дощі, і хоча вже загрози немає, варто сьогодні під дощами не "купатись", а все ж убезпечити себе від можливих кислотних дощів парасолькою", – повідомили синоптики.

Як повідомляли новини "Сьогодні" 20 липня під Рівним стався вибух на заводі з виробництва азотних добрив. Над заводом "Рівнеазот" утворилася величезна помаранчева хмара. На самому підприємстві говорили, що відбувся разовий викид нітрозних газів у незначній кількості. Наслідки надзвичайної ситуації повністю були ліквідовані власними силами, жертв і постраждалих не було.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україні оголошено штормове попередження: кому не пощастить з погодою
В Україні оголошено штормове попередження: кому не пощастить з погодоюУкраїна
Затор на кілька кілометрів. Смертельна ДТП паралізувала трасу Київ – Чоп (фото)
Затор на кілька кілометрів. Смертельна ДТП паралізувала трасу Київ – Чоп (фото)Захід
"Суїцидник на дорогу вискочив" – що говорять про ДТП рейсового автобуса в Рівненській області (оновлено)Захід
Всі були в легковику. Під Луцьком у ДТП загинули троє людей, ще дев'ять у лікарні
Всі були в легковику. Під Луцьком у ДТП загинули троє людей, ще дев'ять у лікарніЗахід
Під Рівним відбувся вибух на заводі з виробництва азотних добрив (відео)
Під Рівним відбувся вибух на заводі з виробництва азотних добрив (відео)Захід
За кермом був підліток. У Львівській області в ДТП загинули двоє молодих людей
За кермом був підліток. У Львівській області в ДТП загинули двоє молодих людейЗахід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти