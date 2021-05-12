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Із Закарпаття 8 млн бджіл відправили "Укрпоштою": комахи загинули (фото)

12 травня, 14:11

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Бджолярі мають намір судитися з "Укрпоштою", адже вартість комах становила близько півмільйона гривень

На Закарпатті бджолярі з Іршави та Виноградова відправили своїм замовникам 8 мільйонів бджіл. Однак живими до пункту призначення комахи не дісталися, усі вони загинули в дорозі.

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Про це повідомив журналіст Віталій Глагола в Telegram.

Він уточнив, що бджіл прислали "Укрпоштою" до замовників в спеціальних ємностях, з маткою і з спеціальним розплодом. 400 спеціальних пакетів везли у звичайній вантажівці.

Однак через відсутність кисню і відсіків для провітрювання усі 8 мільйонів комах загинули. Це помітили вже в Ужгороді, через кілька годин після відправки.

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Відправники комах вже звернулися до поліції і готуються судитися з "Укрпоштою". Вартість померлих бджіл становить близько 500 тисяч гривень.

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"Суспільне" пише, що зараз у Закарпатській дирекції "Укрпошти" з'ясовують, як це сталося.

Голова дирекції Сергій Калій зазначив, що там великий спектр всіх нюансів, які могли призвести до летального результату.

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"Як тільки ми все з'ясуємо, відберемо всі необхідні заяви, повідомлення та пояснення від зацікавлених сторін – можна буде конкретніше говорити", – додав він.

Якщо з'ясується, що бджоли загинули з вини працівників компанії, то причетних притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми писали, як на Київщині бджолярі масово винищували птахів.

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