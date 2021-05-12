Із Закарпаття 8 млн бджіл відправили "Укрпоштою": комахи загинули (фото)

Бджолярі мають намір судитися з "Укрпоштою", адже вартість комах становила близько півмільйона гривень

На Закарпатті бджолярі з Іршави та Виноградова відправили своїм замовникам 8 мільйонів бджіл. Однак живими до пункту призначення комахи не дісталися, усі вони загинули в дорозі.

Реклама

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола в Telegram.

Він уточнив, що бджіл прислали "Укрпоштою" до замовників в спеціальних ємностях, з маткою і з спеціальним розплодом. 400 спеціальних пакетів везли у звичайній вантажівці.

Однак через відсутність кисню і відсіків для провітрювання усі 8 мільйонів комах загинули. Це помітили вже в Ужгороді, через кілька годин після відправки.

Реклама

Відправники комах вже звернулися до поліції і готуються судитися з "Укрпоштою". Вартість померлих бджіл становить близько 500 тисяч гривень.

"Суспільне" пише, що зараз у Закарпатській дирекції "Укрпошти" з'ясовують, як це сталося.

Голова дирекції Сергій Калій зазначив, що там великий спектр всіх нюансів, які могли призвести до летального результату.

Реклама

"Як тільки ми все з'ясуємо, відберемо всі необхідні заяви, повідомлення та пояснення від зацікавлених сторін – можна буде конкретніше говорити", – додав він.

Якщо з'ясується, що бджоли загинули з вини працівників компанії, то причетних притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми писали, як на Київщині бджолярі масово винищували птахів.