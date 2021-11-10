Карма? Під Хмельницьким чоловік обікрав лікарню та заразився там COVID-19

Злочинець потрапив на лікування до цієї ж медустанови

На Хмельниччині злодій заразився коронавірусом у лікарні. Фото: колаж "Сьогодні"

У місті Шепетівка Хмельницької області чоловік двічі обікрав місцеву багатопрофільну лікарню, та в підсумку заразився коронавірусом і потрапив на лікування до цієї ж медустанови.

Про це повідомили у пресслужбі Шепетівського районного управління поліції.

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Деталі інциденту

Як стало відомо, чоловік вкрав два велосипеди із приміщення Шепетівської лікарні. У підсумку один із них він зламав.

Поліцейські викрили зловмисника. Чоловік зізнався у крадіжці та показав, де він зберігав чуже майно.

У злодія діагностували коронавірус

Як повідомили в поліції, у чоловіка медики діагностували коронавірус, тому йому таки довелося повернутися на місце скоєння злочину, цього разу як пацієнт.

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Зазначимо, що підозрюваному інкримінують ч.2 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).

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