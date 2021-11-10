Карма? Під Хмельницьким чоловік обікрав лікарню та заразився там COVID-19

У місті Шепетівка Хмельницької області чоловік двічі обікрав місцеву багатопрофільну лікарню, та в підсумку заразився коронавірусом і потрапив на лікування до цієї ж медустанови.
Про це повідомили у пресслужбі Шепетівського районного управління поліції.
Деталі інциденту
Як стало відомо, чоловік вкрав два велосипеди із приміщення Шепетівської лікарні. У підсумку один із них він зламав.
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Поліцейські викрили зловмисника. Чоловік зізнався у крадіжці та показав, де він зберігав чуже майно.
У злодія діагностували коронавірус
Як повідомили в поліції, у чоловіка медики діагностували коронавірус, тому йому таки довелося повернутися на місце скоєння злочину, цього разу як пацієнт.
Зазначимо, що підозрюваному інкримінують ч.2 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).