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Карпати сколихнув землетрус

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
9 вересня, 08:22
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Рятувальники повідомили про підземний поштовх у Мукачівському районі – негативних наслідків не спостерігається
У Карпатах зафіксували землетрус. Фото: колаж "Сьогодні"
У Карпатах зафіксували землетрус. Фото: колаж "Сьогодні"

Поблизу села Брестів Мукачівського району Закарпатської області зафіксували землетрус. Підземний поштовх був магнітудою 2,5.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, землетрус стався 8 вересня о 16:32.

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"Вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону поблизу було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 2,5 без негативних наслідків", – повідомили рятувальники.

За їхньою інформацією, громадяни не зверталися до ДСНС через землетрус.

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Ще два підземні поштовхи сталися на початку червня

  • Перший зафіксували 4 червня. Землетрус стався поблизу села Манява Богородчанського району Івано-Франківської області. Вимірювальні прилади сейсмічної станції Карпатського регіону зафіксували підземний поштовх магнітудою близько 2. Негативних наслідків землетрус не спричинив. Звернень від громадян в ДСНС не надходило.
  • Другий стався 8 червня. Підземний поштовх зафіксували вимірювальні прилади сейсмічної станції Карпатського регіону у селі Пасічна Надвірнянського району. Його магнітуда – близько 2,6. Рятувальники повідомляють, що землетрус не спричинив ніяких негативних наслідків. Звернень від громадян в ДСНС не надходило.

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму через землетрус були пошкоджені водоводи в Керчі. На ремонт знадобилося майже місяць.

Також нагадаємо, у січні на заході України зафіксували землетрус. Рятувальники додали, що землетрус такої потужності людина на поверхні не відчуває.

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