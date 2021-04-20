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Карпати замітає снігом (фото)

20 квітня, 14:56

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У горах температура опустилася нижче нуля, а рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку

Карпати сьогодні, 20 квітня, сильно вкрило снігом. На вершинах гір температура повітря опустилася до -4.

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Про це повідомили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook.

"На г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер північний, північно-східний 10-12 м/с. Падає сніг", – йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, Піп Іван Чорногірський – одна з найвищих вершин хребта Чорногора, розташована на південно-східному кінці хребта на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Крім того, через відлигу у високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека – третій рівень, повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, днями на Одещині випав сніг.

Крім того, синоптики попереджають, що на Україну насувається холодний циклон.

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