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Кілометрові затори та черги на підйомник: як у Буковелі "дотримуються" локдауну

9 січня, 21:15

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Через зниження цін і святкові дні людей на курорті удвічі побільшало

В Україні – локдаун, а у Буковелі – кілометрові затори з автомобілів та черги з лижників на підйомник. Попри карантинні обмеження, гірськолижні курорти працюють у майже звичному режимі.

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Кореспондент новин "Сьогодні" Дарина Добровольська з’ясувала, як наразі працює Буковель та що відбувається на курорті.

Ціни за тижневий відпочинок тут стартують від 20 тисяч гривень на двох. Ще у тисячу – обійдеться щоденний квиток на підйомник. Та, не зважаючи на вартість такого відпочинку, вільних номерів у готелях практично не лишилося.

Самі ж відпочивальники діляться відео заторів у соцмережах. Кажуть аби здолати три кілометри до курорту витрачають майже дві години.

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Ймовірно, через зниження цін і святкові дні людей удвічі побільшало.

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Тож поки країни Європи масово закриваються на локдаун, а Україна підсилює карантинні обмеження, у Буковелі туристи відкрито їх ігнорують.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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відпочинок Буковель локдаун
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