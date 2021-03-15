"Комфорт тут чекає на всіх": на Закарпатті майже готові сучасні лікарні (фото)

В рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" триває реконструкція приймальних відділень у 8 лікарнях Закарпаття. На етапі завершення – роботи у Виноградівській районній лікарні та в районній лікарні Хуста.

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Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

"На завершальному етапі реконструкція приміщень будівлі Виноградівської районної лікарні під відділення екстреної медичної допомоги. Будівельні роботи на об’єкті повністю завершені. Днями сюди доставлять та змонтують нове обладнання. З держбюджету на цей об’єкт виділили 8 млн грн, ще 1,95 млн грн профінансували з місцевого бюджету. Для наших закладів – це поштовх для кращого та оперативнішого реагування та раннього діагностування хворих", – зазначив він.

За словами Білецького, приймальне відділення Виноградівської райлікарні отримає передове медичне оснащення – цифрову рентген-установку, комп’ютерний томограф та апарат УЗД – і разом з іншими приймальними відділеннями зможе приймати пацієнтів в оновленому приміщенні вже наприкінці березня.

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Сучасне приймальне відділення невдовзі з’явиться і у районній лікарні міста Хуст. Готовність об’єкта становить 82%, там завершують внутрішні роботи та монтаж спеціалізованого медичного оснащення.

"З державного бюджету на капітальний ремонт було виділено 8 млн грн, ще 845 тис. грн профінансували з місцевого бюджету. Крім того, у новітнє приймальне відділення районної лікарні закупили сучасне медичне обладнання: комп’ютерний томограф, апарат УЗД, цифрову рентген-установку, МРТ. Комфорт тут чекає на всіх: як медперсонал, так і пацієнтів", – підкреслив заступник голови Закарпатської ОДА.

Реконструкція приймальних відділень є одним з напрямків реалізації президентської програми "Велике будівництво". Нещодавно у Мережі показували фото, як добудовують відділення екстреної медичної допомоги в Івано-Франківську та Коломиї.

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