"Купила" сервіз за 70 тисяч. Як не стати жертвою шахраїв

У Волинській області шахраї обдурили жінку та вкрали з її карти 70 тисяч гривень. Постраждала намагалася купити сервіз в інтернеті та ввела дані зі своєї картки.
Про це сайту "Сьогодні" розповіла речник поліції Волинської області Ольга Бузулук.
Як з'ясували правоохоронці, місцева мешканка хотіла придбати сервіз в інтернеті. Жінка повідомила псевдопродавцю номер своєї банківської картки та пароль до неї. У результаті з її карти зняли 70 тисяч гривень.
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Чи може постраждала повернути гроші?
У поліції кажуть, що шанси отримати гроші у постраждалих є.
"Шанси розкрити злочин і повернути жінці гроші – є. Про постраждалу можу сказати, що це молода жінка, яка повідомила шахраям номер карти та пін-код. Попереджаємо про подібні афери щодня, але, як бачимо, багато хто трапляється на прийоми шахраїв", – сказала Бузулук.
Як уберегтися від шахраїв в Інтернеті?
Поліція дала кілька порад, як правильно купувати речі в інтернеті та не втратити кошти через шахраїв:
- у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані та реквізити банківських карт;
- якщо по телефону вам розповідають про проблеми з рахунком вашої картки – краще покладіть слухавку та з'ясуйте ситуацію особисто у банку;
- якщо з облікового запису родичів або знайомих у вас просять позичити гроші – краще перепитайте про це особисто у людини. Обліковий запис можуть легко зламати і використати аферисти.
- Коли до вас дзвонять невідомі та розповідають про якісь пропозиції, пов'язані з перерахуванням грошей, звільненням родичів від кримінальної відповідальності, одразу дзвоніть за номером "102".