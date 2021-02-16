Крижана брила впала з даху: у Львові травмувалася 20-річна дівчина (відео)

У Львові величезний шматок льоду травмував 20-річну дівчину. Крижана брила впала з даху готелю. Хто оплатить лікування і як уберегтися від льоду, що падає на голови, дізнавалася Оксана Ротко.

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З переломами дівчину госпіталізували і прооперували.

"Картинка, я йду і переключається картинка, і я вже лежу і кричу, що я не відчуваю ніг. І це просто величезна брила льоду впала на мене", – каже потерпіла Софія Ометюх.

Прогулянка центром міста Львова закінчилася для Софії лікарняним ліжком. Згадує – перехожі викликали швидку.

"З готелю винесли якусь ковдру оскільки було дуже холодно, я на підлозі лежала, щоб мене не транспортували", – додає Софія.

Відео: Сьогодні

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Зараз життю Софії загрози немає, запевняють медики. Але на не чекають ще дві операції і три тижні в лікарні.

"Там відкриті множинні переломи з роздавлюванням м'яких тканин, і, скажемо, така перспектива не зовсім радісна. Тобто будемо намагатися, щоб якомога більше стопи врятувати", – говорить завідувач відділенням травматології та ортопедії Львівської лікарні швидкої медичної допомоги Віталій Сікліцький.

В готелі зараз розчищають дах, перед входом сигнальні стрічки. Людей просять оминати іншою дорогою. Витрати на лікування потерпілої обіцяють компенсувати.

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"Ми спілкуємося, контакт тримаємо, сподіваємося, що якомога швидше одужає Соня. Ми подбаємо про неї", – каже адміністратор готелю Павло Мороз.

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З початком снігопадів у лікарні збільшилося пацієнтів з травмами, за добу в середньому госпіталізують від 10 до 15 осіб. Рятувальники радять обходити небезпечні ділянки.

"Якщо ми рухаємося поруч з будинками, потрібно звертати увагу все-таки, голову піднімати нагору, дивитися, якщо є така небезпека або нависання снігу, або висять бурульки, бажано таку ділянку дороги обійти – не наражати себе на небезпеку", – розповідає спікер Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області Віталій Туровцев.

Раніше ми писали, що в Києві в результаті падіння бурульок і льоду серйозно постраждало двоє людей.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні в МОН рекомендували розпустити школярів по домівках через сильне похолодання.

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