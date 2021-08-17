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Позбавили прав на 40 років – у Львові не можуть впоратись зі злісним порушником-таксистом

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Випускова редакторка
17 серпня, 06:14
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Від початку року його вже ловили під кайфом за кермом 13 разів
Порушника позбавили прав на 40 років. Колаж "Сьогодні"
Порушника позбавили прав на 40 років. Колаж "Сьогодні"

Вулицями Львова ганяє порушник-рекордсмен – вже має штрафів на пів мільйона і на 40 років позбавлення водійських прав. Від початку року чоловіка 13 разів ловили за кермом під кайфом, повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олександра Стасишин.

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Його зупинили за неувімкнені фари уночі, а виявили – наркотичне сп'яніння. Це один серед перших епізодів, коли на 33-річного Анатолія Савіцького складають протокол. Але чоловіка це не спиняє і він без прав продовжує роз'їжджати містом.

"Під час зупинок в нього є ознаки наркотичного сп'яніння, водій постійно відмовляється від проходження огляду. Нами було написано у відділок поліції рапорт про те, що він неодноразово зупинявся, не виконує рішення суду", – каже командир першої роти другого батальйону управління Патрульної поліції у Львівській області Андрій Лоштин.

Під дією наркотиків, кажуть поліцейські, й без прав його тричі зупиняли в січні, 4 рази в лютому, і двічі навесні. Загалом наїздив майже на пів мільйона гривень штрафу і 40 років конфіскації водійських прав.

За інформацією з власних джерел "Сьогодні" 33-річний водій-порушник неофіційно підробляв таксистом, машини орендував. Тому щоразу, порушуючи, попадався на іншому авто в різних районах Львова. З поліцією не конфліктував – лиш просив швидше все оформляти. На суди порушник теж не з'являється. А за зазначеною адресою його майже ніколи немає.

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Чому такі справи важко довести до кінця, пояснюють громадські активісти, які допомагають ловити нетверезих водіїв.

"Нема одностайної позиції суддів, слідчих поліції, прокуратури, чи є дане діяння криміналом. При повторі двічі за рік – чому судді не дають 15 діб арешту? Можна це застосовувати. З автомобілем вилученням зрозуміло – майна нема і не вилучаю. Дайте 15 діб арешту, може тоді водій одумається", – обурюється організатор "Пітбуль Львів" Микола Ільчук.

Чи можливо покарати злісних порушників ПДР

Юристи наголошують: єдиний вихід спіймати зловмисника – порушити саме кримінальне провадження. Тоді й до суду доправлять примусово.

"Працівники поліції зможуть його примусово доставити, повідомити про підозру і направити справу до суду. Якщо особа не виконує рішення суду, є санкція, яка передбачає тяжче покарання – від 3 до 8 років позбавлення волі", – зазначає юрист Максим Дзіковський.

Схожих справ у виконавчій службі Львова пів сотні на загальну суму майже 800 тисяч гривень. Деякі роками зависають у повітрі. Перша справа, де водія таки притягли до криміналу через повторну їзду без прав, була у травні. Щоправда чоловік подав на апеляцію. Що буде зі львівським порушником-рекордсменом – невідомо. Бо, за даними "Сьогодні", місяць тому чоловік виїхав з України.

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