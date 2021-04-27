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Лобове зіткнення на Закарпатті: в ДТП загинув молодий патрульний, є ще жертви (фото, відео)

27 квітня, 10:59

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У Закарпатській області на великій швидкості зіткнулися лоб у лоб два автомобіля, за кермом одного з них був молодий поліцейський

На трасі Мукачево – Рогатин на великій швидкості зіткнулися Volkswagen і Skoda Oktavia. Внаслідок ДТП загинули три людини. Ще одна жінка сильно травмована.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Анна Бечке, аварія сталася вчора, 26 квітня, близько сьомої години вечора. Після зіткнення дорогу засипало склом, уламками і деталями машин. Одна з них вилетіла в кювет і перекинулася на дах.

Відео: Сьогодні

В поліції уточнили, що внаслідок ДТП загинули обидва водії та пасажирка автомобіля Skoda. Ще одна жінка-пасажир автомобіля Skoda госпіталізована до реанімаційного відділення.

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Уже відомо, що автомобілем Volkswagen керував 21-річний поліцейський, співробітник сектору реагування патрульної поліції Мукачівського районного управління, перебував поза службою.

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Всі матеріали слідчі поліції передадуть працівникам Державного бюро розслідувань, які і будуть проводити досудове розслідування у справі і встановлять всі обставини аварії.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві на швидкості перекинувся автомобіль. Мати загинула, донька в реанімації.

Також нагадаємо, в Рівненській області зіткнулися п'ять автомобілів, є постраждалий.

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ДТП Закарпаття загиблі Мукачеве Закарпатська область
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