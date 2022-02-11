LOL дня. Під Тернополем у лікарні забули провести каналізацію до туалету (фото)

Ремонт здійснюється під наглядом управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації

Під Тернополем у лікарні зробили поганий ремонт. Фото: колаж "Сьогодні"

У Тернопільській області в Кременецькій районній лікарні відремонтували приймальне відділення, але забули провести каналізацію в туалеті, водопостачання та облаштувати опалення.

Про це повідомив директор лікарні Павло Кисіль. ZAXID.NET.

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У лікарні й без туалету?

У Кременці ремонт приймально-діагностичного відділення лікарні розпочали ще у квітні 2021 року. Вартість робіт попередньо склала 7 млн гривень. Нещодавно ремонт завершили й тепер приміщення готують до здачі.

Народний депутат Ігор Васильєв перевірив приміщення і заявив, що те, що відбувається, сильно вразило.

"Одну кімнату не можна назвати туалетом. Немає сантехніки, немає виведення каналізації, немає елементарної води", – сказав Васильєв.

Директор Кременецької лікарні Павло Кисіль пояснив, що ремонт здійснюється під наглядом управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації.

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"Вони оголошували тендер та визначали переможця й підрядника, який виконує роботи. Вони також мають відповідно здійснювати якийсь нагляд. Я почув, що вже найближчим часом вони повинні приймати роботу, тобто ремонт уже завершився і вирішив подивитися, як його провели. Коли зайшов у приміщення – виявилося, що вони зробили стелю, стіни та підлогу. А на інше грошей немає", – розповів Кисіль.

Він зазначив, що без опалення та води приміщення з навіть новим якісним ремонтом довго не простоїть.

"Системи опалення немає, ліфта немає, щоб доставляти важких пацієнтів на другий поверх до хірургії, сантехніки немає. Я не знаю, як вони здаватимуть це приміщення. Про якісь інші засоби чи оголошення тендеру, щоб це все доробити – не йдеться", – додав директор медустанови.

У туалеті лікарні немає каналізації. Фото: ZAXID.NET

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Підставляють відра для води зі стелі: поліклініка у Києві шокувала своїми умовами

У Мережі з'явилися фото поліклініки на Нивках у Києві. Заклад перебуває у жахливому стані та потребує ремонту. Фотографії з медичного закладу розмістила у соцмережі киянка Наталія Стависька.

"Так хочеться ділитися приємними новинами, але... Потрапила сьогодні на четвертий поверх поліклініки (Щербаковського, 70). Реально страшно", – написала жінка у соцмережі.

На одному з фото видно, як підлога у закладі вистелена рушниками для вбирання води. Зі стелі капає вода, тому вирішили підставити тазики й відра.

У закладі протікає стеля. Фото: Facebook/Наталія Стависька

Стеля у медичному закладі у жовтих плямах від води, відвалюється штукатурка.

Стеля має страшний вигляд. Фото: Facebook/Наталія Стависька

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