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"Луцький терорист" постане перед судом

17 лютого, 10:18

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

До суду направили обвинувальний акт

Справу "луцького терориста" Максима Кривоша, який минулого року взяв у заручники пасажирів автобуса, направили до суду.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Його звинувачують за такими статтями:

  • захоплення і утримання заручників;
  • вчинення теракту і завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху;
  • незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими пристроями;
  • примус працівника автомобільного транспорту до невиконання службових обов'язків шляхом погрози вбивством;
  • незаконне заволодіння транспортним засобом;
  • замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.

Досудове розслідування здійснювало управління СБУ у Волинській області.

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Нагадаємо, Максим Кривош, якого вже прозвали "луцьким терористом", захопив рейсовий автобус з 13 пасажирами. Поліція впродовж дня вела переговори з ним, підключився навіть президент України, після чого зловмисник сам здався. Із заручників ніхто не постраждав. Володимир Зеленський розповів про деталі переговорів з "луцьким терористом".

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До того ж "Луцький терорист" ледь не застрелив заступника голови Нацполіції. Максим Кривошей відкрив вогонь з вікна автобуса.

Всі подробиці в спецтемі Захоплення заручників в Луцьку

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суд тероризм Луцьк захоплення заручників Максим Кривош
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