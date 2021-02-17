"Луцький терорист" постане перед судом

Справу "луцького терориста" Максима Кривоша, який минулого року взяв у заручники пасажирів автобуса, направили до суду.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Його звинувачують за такими статтями:
- захоплення і утримання заручників;
- вчинення теракту і завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху;
- незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими пристроями;
- примус працівника автомобільного транспорту до невиконання службових обов'язків шляхом погрози вбивством;
- незаконне заволодіння транспортним засобом;
- замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.
Досудове розслідування здійснювало управління СБУ у Волинській області.
Нагадаємо, Максим Кривош, якого вже прозвали "луцьким терористом", захопив рейсовий автобус з 13 пасажирами. Поліція впродовж дня вела переговори з ним, підключився навіть президент України, після чого зловмисник сам здався. Із заручників ніхто не постраждав. Володимир Зеленський розповів про деталі переговорів з "луцьким терористом".
До того ж "Луцький терорист" ледь не застрелив заступника голови Нацполіції. Максим Кривошей відкрив вогонь з вікна автобуса.
Всі подробиці в спецтемі Захоплення заручників в Луцьку
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