Львів перший в Україні продав сміття: за скільки віддали (фото, відео)

Львів став першим містом в Україні, який продав своє сміття. 50 тонн компосту, який виробили на єдиній в країні станції переробки органіки продали за 15 450 гривень з онлайн-аукціону на Prozorro.
Фото: Оксана Лабойко, "Сьогодні"
Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Оксана Лабойко, погодилися два учасники. Стартова ціна була 15 тисяч гривень. Це перший продаж, до цього компост просто роздавали.
Фото: Оксана Лабойко, "Сьогодні"
Сама станція компостування працює майже 1,5 року. Органіку здають установи харчування (вони платять за прийом), також по місту стоять спеціальні контейнери, але місцеві жителі не платять за вивіз. Навпаки економлять, бо ціна рахується від кількості викинутого сміття у загальний смітник.
Фото: Оксана Лабойко, "Сьогодні"
За придбані гроші обіцяли придбати кисень для однієї з лікарень міста.
Раніше ми повідомляли, що у Київській області виявили величезне звалище.
Також нагадаємо, львівське сміття дісталося до Житомирської області.
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