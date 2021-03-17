Львів вводить посилений карантин: нові обмеження

У Львові з 19 березня вводять посилений карантин.

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Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Андрій Садовий.

Так, припиняють роботу всі установи культури. Посилений карантин буде діяти 9 днів.

Як повідомив мер, молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання.

Припиняють роботу всі установи культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики. Закривають заклади громадського харчування, вони зможуть працювати "навинос" і доставляння.

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У торгових центрах працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки і зоомагазини, а господарські магазини на видачу за попереднім замовленням.

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Крім того, всі масові заходи переносяться. А салони краси та спортивні зали будуть працювати за індивідуальним попереднім записом.

Нагадаємо, жорсткий карантин змусив багато підприємств перевести співробітників на віддалену роботу. І коли обмеження послабили, далеко не всі повернулися в офіси. Під новий формат роботи, який досі широко не використовувався мусили адаптувати законодавство.